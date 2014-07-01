به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، استانداری بابل در عراق امروز (سه شنبه) دستور تحریم کالاهای صادر شده ار سوی عربستان و ترکیه را صادر کرد.

"رعد الجبوری" رئیس شورای استانداری بابل در این خصوص گفت: این تصمیم در واکنش به مواضع مقامات ترکیه و عربستان در حمایت از گروههای تروریستی و فعالیتهای آنها علیه نیروهای امنیتی در شمال بابل و دیگر استانهای عراق اتخاذ شده است.

وی افزود: حکومت محلی از دولت مرکزی عراق می خواهد که قانونی را در خصوص تحریم کالاهای ساخت ترکیه و عربستان برای اجرا در همه استانهای عراق صادر کند.

الجبوری همچنین تأکید کرد که برای بازرگانان و افرادی که از این امر سرپیچی می کنند از سوی مراجع قضایی مجازاتی در نظر گرفته شده است.

شورای استانداری بصره نیز در ماه گذشته دستور تحریم کالاهای ساخت ترکیه و عربستان را صادر کرده بود.