به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری زاده سه شنبه ظهردر جمع خبرنگاران با بیان اینکه معلولان نیز همانند سایر افراد جامعه از حق حیات و زندگی برخوردارند، عنوان کرد: ناتوانی های جسمی در معلولان به هیچ وجه آنها را از حقوق اجتماعی و فردی محروم نمی کند.

وی هرگونه بدرفتاری با معلولان و محروم کردن آنان از انجام فعالیت های اجتماعی از سوی والدین و اطرافیان را خشونت خانگی دانست و افزود:بد رفتاری با معلولان و سالمندان نیز در کنار کودک آزاری و همسرآزاری از مصادیق خشونت خانگی است و با آن برخورد می شود.

غفاری زاده تاکید کرد: چنانچه رفتار والدین با کودک به گونه ای باشد که موجبات صدمات روحی، روانی و جسمی او را فراهم کند و یا او را از حقوق اجتماعی محروم سازد، قابل پیگیری است.

وی همچنین به حق معلولان برای استفاده از مراکز آموزشی اشاره کرده و افزود: جلوگیری از حضور فرزند معلول جسمی حرکتی یا ناشنوا و یا نابینا در مراکز آموزشی و فرهنگی از سوی والدین نیز از مصداق خشونت خانگی محسوب شده و قابل پیگیری است.

غفاری زاده با بیان اینکه فلسفه وجود خانواده و پدر و مادر برای این است که کودک بیشتر و بهتر از مزایای زندگی اجتماعی برخوردار شود ، عنوان کرد:این امر سبب می شود تا فرد زندگی بهتری را تجربه کند بنابراین پدر و مادرها و سایر اعضای خانواده نیز باید این نکته را در نظر بگیرند که تمام تلاش و کوشش خود را برای بهره مندی هر چه بیشتر اعضای خانواده از مواهب زندگی اجتماعی بکار گیرند.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضویبا اشاره به افزایش مراجعات و تماسها با اورژانس اجتماعی اظهار کرد: برخی تصور می کنند خشونت خانگی فقط خشونت نسبت به همسر است در حالی که در قانون، آزار کودکان، معلولان و سالمندان نیز در زمره مصادیق خشونت خانگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کودک آزاری جزو جرایم عمومی است، اظهار کرد: حتی اگر افراد مورد خشونت مراجعه نکنند و دادستان به طریق دیگری از موضوع مطلع شود می تواند به عنوان مدعی العموم به این امر رسیدگی کند.