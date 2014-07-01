به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور مهدی علی‌نژاد رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم‌های ملی برگزار شد که در ابتدا علي‌ن‍ژاد با ابراز رضايت از برگزاري ديدارهاي تداركاتي با تيم ملي روسيه ابراز اميدواري كرد آمادگي نفرات تيم ایران همچنان روند صعودي داشته باشد.

در ادامه "پانگ يان" سرمربي چيني بخش زنان پیشنهاد برگزاری دیدارهای انتخابی در وزن 60- کیلوگرم را ارائه داد. بر اساس نظر "پانگ" شهربانو منصوريان كه به تازگي از بند مصدوميت رهايي پيدا كرده، روز 15 تيرماه به مصاف مريم هاشمي مي‌رود و يكروز پس از آن با صديقه دريايي روبرو مي‌شود. این پیشنهاد مورد موافقت رئیس فدراسیون قرار گرفت.

در ادامه مجيد ملكي مدير تيم‌هاي ملي اظهار کرد: تيم مردان ايران در هر دو بخش تالو و ساندا روز 13 تيرماه راهي جزيره كيش می‌شود تا اردويي 3 روزه را برگزار كند. پس از تمرينات بسيار سنگيني كه ووشوكاران داشته‌اند، اين اردو مي‌تواند تنوع خوبي را براي نفرات ايجاد كند.

در ادامه حسين اوجاقي سرمربي تيم مردان ايران در بخش ساندا ديدارهاي دوستانه با روسيه قهرمان اروپا را بسيار مفيد دانست و گفت: نفرات تيم كشورمان پس از اين ديدارها؛ با انگيزه بيشتري تمرينات را دنبال مي‌كنند تا به تركيب اصلي تيم براي حضور در اينچئون راه يابند.

رامين موحدنيا مربي بخش سانداي مردان نيز از برگزاری تمرينات كشتي و مرور فن در نحوه زيرگيري ها در اردوها خبر داد. ضمن اینکه با صلاحديد مربيان تيم ملي اميرمحمد رضايي و حسام تشنيزي در تالوي مردان، الهام مقصودزاده در تالوي زنان و جواد قزلسفلو در وزن 65- کیلوگرم ساندای مردان از جمع اردونشينان كنار رفتند.