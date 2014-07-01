به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاتحی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر سنندج كه با موضوع حفاظت از اراضی ملی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر معامله زمین ‌های قولنامه‌ ای یکی از مشکلات سنندج است و مشاوران املاک باید ساماندهی و برای استفاده از مشاوران حقوقی توجیه شوند.

وی افزود: خوشبختانه در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ملی، گام‌ های خوبی برداشته و دست برخی زمین‌ خواران قطع شد و با این وجود این موضوع مدتی است مغفول مانده است.

سرپرست پلیس آگاهی استان کردستان بیان کرد: نظارت دقیق بر بنگاه های معملاتی و دقت بر فروش و خرید زمین های قولنامه ای می تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را کنترل کند.

فاتحی یادآور شد: متاسفانه ساخت ابنیه تجاری و مسکونی در حواشی شهر علاوه بر مشکلات شهری، معضلاتی نیز در زمینه افزایش جرایم به وجود می ‌آورد.

وی ادامه داد: شرط اول مقابله با تصرفات پیشگیری است و دستگاه های اجرایی باید با تعامل بسترهای تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز را از متخلفان و سود جویان بگیرند.

سرپرست پلیس آگاهی استان کردستان در ادامه سخنان خود گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین می تواند بسیاری از زمین خوران را به مسئولان و مردم معرفی کند.

فاتحی اظهار داشت: تبدیل شدن سندها به اسناد تک برگی نیز راه دیگری است در راستای کوتاه کردن دست متصرفان اراضی ملی است.

گارد حفاظت از اراضي ملي در راه و شهرسازي راه اندازي مي شود

در ادامه این جلسه مدیر کل راه و شهرسازی کردستان از راه‌ اندازی گارد حفاظت از اراضی ملی در وزارت راه و شهرسازی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: عملياتي كردن اين مهم زمينه را براي برخورد قاطع با متصرفان اموال عمومي فراهم مي كند.

محمد صادق وجدی افزود: ایجاد کمربند سبز در شهرستان سنندج ایده و طرح مناسبی است اما به دلیل محدودیت منابع استانی، شهرستانی و اعتبارات شهرداری سنندج این طرح نیازمند اختصاص اعتبارات خاص است که باید در نظر گرفته شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر طبق قانون 11 فعالیت در محدوده و حریم شهری دارای مجوز قانونی است در غیر این صورت اگر فعالیت دیگری انجام شود غیرقانونی بوده و باید با آن برخورد شود.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان یادآور شد: در زمینه فعالیت معدن در کوه آبیدر و روستای حسن آباد شهر کاملاً مخالف این قضیه هستیم و حتی در چند سال گذشته این مشکل در کوه سنگ سیاه سنندج اتفاق افتاد که مایه تاسف است.

وجدی در پايان سخنان خود در اين نشست كه با حضور نماينده سنندج در مجلس و دادستان برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات ساخت و سازهای بی رویه در نواحی منفصل شهری مهاجرت روستائیان به این است و نبود انگیزه در روستائیان برای تولید و مهاجرت آنها به نواحی منفصل شهری از عواملی است که در ساخت و سازهای بی رویه شهری نقش اساسی دارد.