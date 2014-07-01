به گزارش خبرنگار مهر، علی مهاجری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: منطقه نمونه گردشگري راويز – سرچشمه گردشگري با برخورداري از جاذبه‌هاي طبيعي همچون رودخانه، آبشار، چشمه، ارتفاعات زيبا، محدوده رويش گياهان دارويي در سطح استان بسيار مورد توجه گردشگران است.

وی با بيان اينكه منطقه روايز از زيرساخت‌هايي همچون آب، برق، تلفن و جاده برخوردار است، گفت: از زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين منطقه مي‌توان به مجتمع زيارتي، تفريحي، رفاهي و اقامتي اشاره کرد.

وي افزود: حمام پاکش، سراي خان اکبري، حمام راويز، گورستان مهجرد، قلعه رودين و راويز، خانه‌هاي قديمي جودي، تپه تاريخي روايز و درختان کهنسال از جاذبه‌هاي تاريخي پيرامون منطقه به شمار مي‌آيند.

اين مقام مسئول در اداره ‌کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمان تصريح کرد: قرار گرفتن در مسير روستاي تاريخي ميمند و منطقه کوهستاني، وجود حيات‌وحش طبيعي، رودخانه فصلي در منطقه، تنوع پوشش گياهي و آب و هواي مطبوع تنها بخشي از ظرفيت‌هاي منطقه نمونه گردشگري راويز است.

مهاجري يادآور شد: راويز براي ميزباني شايسته از گردشگران نيازمند ساخت کمپ کوهنوردي و تپه‌نوردي، نصب تابلوهاي اطلاع‌رساني، برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي، ساخت مجموعه رفاهي، اقامتي و تفريحي، نورپردازي محوطه اطراف آبشار پورکان، آماده‌سازي زمين و ساخت پارکينگ عمومي است.