اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه نوبخت ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که با رویکرد توسعهای و مقاوم کردن اقتصاد کشور تدوین شده و همچنین سند چشمانداز جمهوری اسلامی که معطوف به توسعه کشور است میتوانند مبنای تدوین برنامه قرار گیرند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: نقشه راه کلی برای تدوین برنامه ششم شامل آگاهی از آخرین وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب براساس سند چشمانداز با نظر به اقتصاد مقاومتی، تعیین اهداف و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به وضع مطلوب و منابع مورد نیاز برای آن خواهد بود.
در ادامه جلسه پورمحمدی معاون برنامهریزی اين معاونت و دبیر ستاد تدوین برنامه ششم ضمن برشمردن اصول درنظر گرفته شده برای تدوین برنامه ششم، اهم اقدامات انجام شده در راستای آمادگی و تجهیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای تدوین برنامه را برای اعضاء حاضر در جلسه ارائه كرد.
گفتني است، در ادامه جلسه اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و همچنين مقرر شد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور چارچوب کلی تدوین برنامه را تهیه و به هیئت دولت ارائه كند.
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