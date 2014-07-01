به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر سه شنبه از مجتمع خدماتی رفاهی ورودی شمالی شهر ایلام بازدید کرد و گفت: این پروژه از سال 84 تاکنون نیمه کاره باقی مانده است.

مروارید افزود: در خور این پروژه جلسه ای برگزار شد و مسکن و شهرسازی قول دادند که مشکلات اجرایی برطرف شود

وی ادامه داد: مقرر شد از محل اعتبارات شهرداری ها و مشارکت با بخش خصوصی این پروژه که شامل آمفی تئاتر و رستوران های سنتی و کلاسیک و مکان های قابل استفاده راه اندازی شود.

مروارید تصریح کرد: جذب سرمایه گذاران تدبیر اصلی دولت در رشد اقتصادی استان و تنها را ه توسعه ایلام است و استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای استان، بررسی و رفع موانع و مشکلات طرح های صنعتی، حمایت از بخش خصوصی و فراهم نمودن بسترهای لازم در راستای جذب سرمایه گذاران اولویت کاری مجموعه مدیریتی استان است.

وی تصریح کرد: در بررسی هایی که در رابطه با مسائل عمرانی استان انجام شده ، در حال حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان پروژه ی عمرانی وجود دارد که در 8 سال گذشته فقط یک هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص یافته است و برای تکمیل آنها نیاز به اعتبارات بسیار است.

مروارید ابراز داشت: تنها راه توسعه سریع و پایدار استفاده از سرمایه های بخش خصوصی است که در این رابطه نیز دولت دو را ه را پیش روی استان قرار داده است یکی استفاده از صندوق توسعه ملی و دیگری استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

وی افزود: از محل اعتبارات بحران شامل ماده 10 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مبلغ 700 میلیارد ریال به استان ایلام اختصاص یافت.

استاندار ایلام بیان داشت: این اعتبار بر اساس شاخص های توسعه یافتگی و مشکلات مرتبط با بحران بین ده شهرستان استان توزیع می شود.



