به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: در این مدت 16 مرد و 11بر اثر مسمومیت با قرص برنج در مازندران جان خود را از دست دادند.

وی افزود: شهرستان های بابل و ساری هر کدام با 6 مورد، بابلسر و آمل هر کدام با 3مورد ،تنکابن ،قائمشهر هر کدام با 2 مورد و نور با یک مورد بیشترین و کمترین آمار مرگ ناشی از مصرف قرص برنج را داشتند.

وی با اشاره به اینکه 16 تن از فوت شدگان متاهل بودند ، ادامه داد: سنین 31 تا 40سال با ده (10) نفر بیشترین آمار ثبت شده در پزشکی قانونی استان است.

مدیر کل پزشکی مازندران بیان داشت: قرص برنج که به نام فسفید آلومینیوم نیز شناخته می شود قرصی است که از خود گاز فسفید رها می کند و برای جلوگیری از آفت زدگی برنج در انبار استفاده می شود.

به گفته عباسی، مسمومیت با این قرص هم از راه استنشاق، هم از راه تماس پوستی و هم به صورت خوراکی اتفاق می افتد و خوردن آن باعث تهوع، درد معده ، استفراغ، اسهال، تنگی نفس، احساس سرما، عطش ، سر درد، تشنج و کما می شود.

به گزارش مهر، سم قرص برنج سمی است که بر روی سلولها تاثیر بدی می گذارد و تنفس سلولی را از بین می برد و باعث آسیب جدی به اعضا و ارگانهای دیگر بدن مثل کلیه ها و قلب می شود.

مرگ با قرص برنج مرگ بسیار دردناک است و فرد عطش زیادی دارد و فرد تا زمان مرگ هوشیار و بیدار است و سوزش بدی در بدن خود احساس می کند و بر اساس علامت های بالینی فرد دچار خستگی و کمبود اکسیژن می شود ، بطوریکه بدنش رو به کبودی رفته و دچار خفگی سلولی خواهد شد و این روند روندی غیر قابل برگشت و مسمومیت باقرص برنج برابر با مرگ است.

معمولا افراد در کمتر از 24 ساعت بعد از مصرف قرص ، فوت می کنند.