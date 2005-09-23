وزارت جهاد كشاورزي خواستار لغو مصوبه واردات ميوه شده است

ابوالقاسم حسن پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم نياز كشور به واردات ميوه افزود: براساس آمار موجود توليد مركبات در كشور بيش ازمصرف سرانه دنيا است بطوريكه مصرف سرانه مركبات در دنيا سالانه 15 تا 16 كيلوگرم و توليد سرانه آن در كشور سالانه 57 كيلوگرم است كه اين امر نشان دهنده عدم نياز كشور به واردات ميوه است .

وي ميزان توليد مركبات در كشوررا چهار ميليون و 200 تا 300 هزار تن ذكر كرد و گفت: مصرف سرانه مركبات در كشور حدود 57 تا 58 كيلوگرم يعني معادل توليد سرانه كشور است .

حسن پور يكي از معضلات اصلي ميوه در كشوررا عدم ساماندهي در توزيع آن دانست و تصريح كرد: عدم توزيع و نگهداري مناسب ميوه در كشور يكي از دلايل افزايش قيمت ميوه طي ساليان گذشته بوده بطوريكه در سال گذشته و در ايام عيد و حتي قبل از آن نابساماني در توزيع ميوه موجب افزايش قيمت مركبات در اين ايام شد بطوريكه علي رغم خريد مركبات با قيمت كيلويي 200 تا 300 تومان از كشاورزان، اما قيمت پرتغال به كيلويي 1200 تومان نيز رسيد كه اين افزايش موجب انتقاد گسترده مصرف كنندگان و مسوولان شد .

وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه در حال حاضر و علي رغم فروش پرتغالهاي وارداتي با قيمت كيلويي 1700 تومان هيچ كس اعتراضي ميني بر واردات مركبات با قيمت بالا را نكرده است .

حسن پوربا اشاره به اينكه ميوه به اندازه كافي در كشوروجود دارد ، گفت : توليد مركبات در كشور به اندازه و حتي بيشتر از مصرف آن دركشور است چنانچه براساس آمار موجود توليد مركبات در كشور چهار برابر متوسط مصرف جهاني است .

وي با تاكيد برعدم موافقت وزارت جهاد كشاورزي با واردات ميوه ، گفت: مصوبه كميسيون ماده يك صادرات و واردات بدون نظر وزارت جهاد كشاورزي امضاء شده و وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تصميم دولت در مورد لغو تعرفه واردات اعتراض و وزير وقت (حجتي ) با اعتراض به دكتر عارف خواستار لغو اين مصوبه شدند .

حسن پور درمورد پيامدهاي منفي واردات ميوه به كشور افزود: واردات ميوه به كشورموجب خروج ميليون ها تومان ارز از كشور، ضربه به توليد داخلي و بيكاري افراد شاغل در زمينه خريد و ذخيره ميوه داخلي خواهد شد .

وي گفت: اين درحالي است كه واردات ميوه موجب عدم خريد توليد داخلي و در نتيجه كاهش قيمت و افزايش ضايعات خواهد شد .