100 هواپیمای زمین گیر داریم/ توقع خانه دار شدن با دو میلیون مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجيدي بعد از ظهر سه شنبه در آئين تكريم از مديركل سابق و معارفه مديركل جديد راه شهرسازي استان هرمزگان عنوان كرد: اگر عمر مفيد راه ها را 25 سال محاسبه كرده و چهار درصد ارزش آن صرف نگه داري راهها شود، ساليانه حدود 10 هزار ميليارد تومان براي نگه داري راه ها در كشور نياز است و اين در حالي است كه كل اعتبارات نگه داري راه در كشور سالانه هزار ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي ساخت راه ها را در حوزه تصدي شناخته اما نگه داري راه به دليل نقش مهمي كه در ايمني تردد دارد، حاكميتي است و با وجود اهميت اين حوزه مجموعه كاركنان راهداري در سه ماه گذشته به دلیل مشکلات مالی حقوق دریافت نکرده اند و همچنین از ابتداي امسال تا كنون يك ريال از اعتبارات عمراني اختصاص نيافته است.

معاون امور دولت و هماهنگي استان هاي وزارت راه و شهرسازي اضافه كرد: در بخش راه روستايي حدود 50 درصد از 102 هزار كيلومتر راه آسفالته در روستاهاي با جمعيت بالا احداث شده كه راه هاي داراي هشت سال قدمت نيازمند روكش هستند كه هم اكنون اعتباري براي اين كار وجود ندارد.

مجيدي با اشاره به ميزان سوانح جاده اي در كشور، تصريح كرد: سوانح و حوادث جاده اي از مهمترين چالش هاي بخش حمل و نقل است و سال گذشته پنج هزار و 500 موتورسوار در كشور جان خود را در اين حوادث از دست دادند.

وي خاطرنشان كرد: در سال 85 كه تعداد خودروها در كشور شش ميليون بود، 28 هزار نفر در سوانح جاده اي جان خود را از دست دادند اما با تلاش هاي بسياري كه صورت گرفت در حالي كه تعداد خودروها هم اکنون به 16 ميليون رسيده اما تعداد كشته شدگان سوانح جاده اي به 18 هزار نفر در سال رسيده است.

احداث چهار هزار كيلومتر خطوط ريلي برقي

معاون امور دولت و هماهنگي استان هاي وزارت راه و شهرسازي در ادامه به وضعيت بخش راه آهن در كشور اشاره كرد و گفت: در اين بخش نيز در حال حاضر 10 هزار و 500 كيلومتر خط آهن در كشور وجود دارد كه 9 هزار كيلومتر ديگر در حال ساخت است و هزار و 700 واگن مسافري در كشور فعال است كه 700 واگن فرسوده هستند و تعداد كل واگن ها بايد به سه هزار برسد كه بايد براي اجراي آن 12 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي مي داديم.

مجيدي اظهار داشت: قرار بود 30 درصد حمل و نقل كالا و بار در كشور توسط راه آهن انجام شود اما اين رقم در حال حاضر 10 و نيم درصد است كه علت عدم استقبال از حمل و نقل بار توسط قطار در كشور نبود اختلاف قيمت سوخت است و اين درحالي است كه در ساير كشورها حمل و نقل بار توسط قطار به صرفه تر است.

وي با بيان اينكه يكي از برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي احداث چهار هزار كيلومتر خطوط ريلي برقي است، عنوان كرد: با احداث اين خطوط سرعت قطارها به 120 تا 130 كيلوكتر در ساعت خواهد رسيد.

معاون امور دولت و هماهنگي استان هاي وزارت راه و شهرسازي در ادامه به وضعيت حمل و نقل هوايي اشاره كرد و افزود: از 247 هواپيماي ثبت شده در كشور، 100 هواپيما زمين گير هستند و از آنها استفاده نمي شود و با مذاكراتي كه صورت گرفته گشايش هايي در اين عرصه صورت گرفته و قرار شده قطعات يدكي اين هواپيماها تامين شود.

مجيدي با تاكيد بر اينكه بايد در پروازها تنوع كيفيت و قيمت وجود داشته باشد، اظهار داشت: بايد شرايطي فراهم كنيم تا مردم خود بتوانند، نوع هواپيما و زمان آن را خود انتخاب كنند.

وي با اشاره به وضعیت حمل و نقل دریایی، بیان داشت: در این زمینه نیز 186 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا داریم که هم اکنون 139 میلیون تن در حال بهره برداری است و 88 درصد تناژ صادرات و واردات کالا در کشور از طریق دریایی انجام می شود و ظرفیت تردد مسافری دریایی در کشور نیز 16 هزار نفر است.

طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به هرمزگان در حال پیگیری است

معاون امور دولت و هماهنگي استان هاي وزارت راه و شهرسازي با بیان اینکه طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان به طور مستمر در حال پیگیری است، تصریح کرد: ما به طور هفتگی در مورد طرح هایی همچون اجرای فاز دوم توسعه بندر رجایی که ظرفیت آن را از سه میلیون به شش میلیون "تی ایی یو" می رساند و همچنین احداث بزرگراه بندرعباس به عسلویه، بندرعباس به جاسک و توسعه فرودگاه جاسک جلسات هفتگی برگزار و گزارش ارائه می دهیم.

مجیدی همچنین به وضعیت مسکن مهر در هرمزگان اشاره کرد و گفت: از 56 هزار واحدی که در هرمزگان احداث آن آغاز شد، حدود 30 هزار واحد تکمیل و افتتاح شده است اما در این بخش عده ای با مشکل کمبود آورده مواجه هستند که در نظر داریم تا آنها بتوانند در این شرایط واحد خود را بفروشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع مشکل مسکن است اما بانک مرکزی به دلیل تورمی که مسکن مهر ایجاد کرد و هیچ پولی از این طریق به بانک ها تزریق نشد دیگر به چنین طرحی اعتقاد ندارد.

معاون امور دولت و هماهنگي استان هاي وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل صندوق توسعه مسکن بوده تا اقساطی که مردم پرداخت می کنند در راستای مسائلی همچون نوسازی بافت های فرسوده استفاده شود چون در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر در کشور در بافت های فرسوده و یا حاشیه شهرها زندگی می کنند و همچنین پیشنهاد دیگر ما این بوده که تمام بانک ها بتوانند تسهیلات مسکن پرداخت کنند.

مجیدی اظهار داشت: مسکن بزرگترین سرمایه هر فرد محسوب می شود که با پس انداز می توان مسکن تهیه کرد اما متاسفانه در گذشته توقعی در جامعه ایجاد شد که با دو یا سه میلیون تومان هم می توان صاحبخانه شد و این مسئله مشکل ساز شد.

شايان ذكر است؛ در اين مراسم از زحمات مهدي زنديه وكيلي مديركل سابق راه و شهرسازي هرمزگان تقدير و فرشيد دستوان به عنوان مديركل جديد راه و شهرسازي استان هرمزگان معرفي شد.