  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۵

بیگلری:

روزانه 500 زنجانی از خدمات طرح تحول سلامت استفاده می کنند

روزانه 500 زنجانی از خدمات طرح تحول سلامت استفاده می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از آغاز طرح تحول سلامت 32 هزار زنجانی، فقط 10 درصد از هزینه‌ بستری در بیمارستان‌ها را پرداخت کردند که این رقم روزانه به بیش از 500 نفرمی رسد که از خدمات 10 درصدی طرح تحول سلامت استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان، علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان زنجان افزود: با اجرای طرح ماندگاری پزشک در شهرستان‌ها، عملکرد پزشکان منظم شده و در راستای اجرای طرح مقیم نیز حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها نسبت‌ به ماه‌های قبل نیز مطلوب‌ تر شده است.

بیگلری با اشاره به اینکه ایران در بحث بهداشت روستایی جزء کشورهای نخست دنیا است، اظهار کرد: در مقابل روستاها که از پوشش بهداشتی خوبی برخوردار  هستند، پوشش بهداشتی در بحث شهری با مشکل مواجه است که همت مسئولین را در بهبود این وضعیت می طلبد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بخش اورژانس، اتاق بیماران و سرویس بهداشتی بیمارستان‌ها نیاز به تعمیرات دارد ابراز کرد: تعمیرات مورد نظر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال جاری این تعمیرات به اتمام می رسد.

بیگلری  افزود: باتوجه به اینکه 80 هزار نفر از هم استانی ها در مناطق حاشیه نشین شهر زندگی می‌کنند و از امکانات بهداشتی مطلوبی برخوردار نیستند در این راستا دانشگاه علوم پزشکی زنجان بزودی اقدام به ارائه خدمات بهداشتی در این مناطق می‌کند.
 
وی از طرح 3131 گفت و ادامه داد: همزمان با سراسر کشور 31 طرح در 31 استان کشور اجرا می‌شود که در این راستا استان زنجان نیز همزمان با سراسر کشور اقدام به برگزاری این طرح می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه خرمدره یکی از مسیرهای پر تردد کشور به شمار می‌رود ابراز کرد: خرمدره به عنوان شهر پایلوت برای اجرای طرح 3131 انتخاب شده است.

کد مطلب 2323510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها