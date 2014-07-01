به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگيري قاچاقچي مواد مخدر و کشف 10کيلو ترياک خبر داد و در اين باره اظهار داشت: اين فرد که از قاچاقچيان منطقه غرب کشور محسوب مي شود هنگام انتقال 10کيلو ترياک به شهر ايلام شناسايي و دستگير شد.

وي اضافه کرد: با اطلاع پليس از قاچاق مقاديري مواد مخدر توسط يکي از قاچاقچيان ماموران با اشراف اطلاعاتي کامل خودرو حامل مواد افيوني را شناسايي و هنگام ورود به شهر ايلام آن را متوقف کردند.

سردار دولتي در ادامه برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را از اولويت هاي پليس در سال جاري خواند و گفت: در سه ماهه اخير تعداد زيادي از سوداگران مرگ شناسايي و دستگير شده اند.

فرمانده انتظامي استان ايلام خاطر نشان کرد: طي چندين عمليات پليسي در اجراي طرح هاي پاکسازي نقاط آلوده، باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح استان شناسايي و متلاشي شده اند.



دستگيري سوداگر مرگ در سيروان

فرمانده انتظامي استان ايلام از دستگيري شرور و سوداگر مواد افيوني و کشف مقاديري مواد مخدر خبر داد و گفت: اين فرد صبح امروز و در راستاي طرح پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيزشهر لومار شناسايي و دستگير شد.

وي اضافه کرد: متهم که از اوباش و يکي از خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان مي باشد منزل خود را به محل فروش بسته هاي مرگ تبديل کرده بود.

فرمانده انتظامي شهرستان سيروان خاطر نشان کرد: دستگيري اين فرد با رضايت مندي اهالي محل فعاليت متهم همراه شد.

وي در پايان با اشاره به عوارض و پيامدهاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها از والدين خواست در اين زمينه صريح و بي پروا با نوجوانان و جوانان گفتگو کنند.

