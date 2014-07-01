لزوم تسریع در ساخت مسکن مهر بوشهر/ بازنگری در ساعت کار ادارات بوشهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر سه‌شنبه در نشست شورای شهر بوشهر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: آب و هوای استان بوشهر در این فصل از سال بسیار گرم است و روزه گرفتن در این ایام بسیار سخت است.

وی ادامه داد: ساعات کاری ادارات بوشهر در تابستان سال جاری کاهش نیافته است که با توجه به شرایط استان بوشهر باید یک بازنگری مناسبی در این زمینه صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر به ابهامات موجود در ساخت پروژه مسکن مهر بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: روند پیشرفت اجرای پروژه‌های مسکن مهر کند است که باید به منظور تسریع در اجرای آن تلاش بیشتری صورت بگیرد.

لزوم توسعه فضاهای ورزشی در شهر بوشهر

وی خواستار روشن شدن وضعیت مالکان مسکن مهر و شهرک نیایش بوشهر شد و تاکید کرد: باید وضعیت ساخت مسکن مهر بوشهر به خوبی مشخص شود تا شاهد کاهش مشکلات مردم باشیم.

رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه فضاهای ورزشی در شهر بوشهر، تصریح کرد: باید اعتبارات مناسبی به بخش ورزش بوشهر اختصاص یابد و شاهد استقرار فضاهای ورزشی در نقاط مختلف شهر بوشهر باشیم.

لزوم ساماندهی مسافربرهای شخصی در شهر بوشهر

عضو کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر در ادامه برخی از مشکلات حمل و نقل و ترافیک در شهر بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: یکی از دغدغه‌های بسیار مهم مردم ساماندهی مسافربرهای شخصی در شهر بوشهر است.

الهام بارگاهی ادامه داد: بانوان مشکلات بسیار زیادی در زمینه استفاده از تاکسی‌های شخصی و مسافربرها دارند که باید مسئولان امر در این زمینه راهکارهای مناسب را ارائه دهند.