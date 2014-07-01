به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت کمیسیونرهای این کمیسیون در نشست امروز خود تصمیم گرفته اند اعلام نتایج اولیه را به تعویق بیاندازند. "شریفه زرمتی وردک" با اعلام این خبر به شبکه بی بی سی علت این اقدام را بررسی و بازشماری آرای دو هزار حوزه رای گیری عنوان کرد.

به گفته وی از آنجا که کار بررسی آرای این حوزه ها دست کم تا پایان هفته جاری زمان می برد امکان اعلام نتایج اولیه، طبق برنامه پیشین وجود ندارد. قرار بود نتایج اولیه شمارش آرا روز چهارشنبه یازدهم تیر اعلام شود. این در حالی است که کمیسیون این تصمیم را راسا اتخاذ کرده و هیچیک از نامزدهای انتخاباتی چنین درخواستی نداشته است.

وردک با رد انگیزه های سیاسی از تاخیر در اعلام نتایج آرا تاکید کرد اختلافات سیاسی ربطی به کمیسیون مستقل انتخابات نداشته و دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و ریاست جمهوری مسئول پاسخگویی به مسائل سیاسی هستند. وی اطمینان داد کمیسیون انتخابات بدون توجه به تحولات اخیر به وظایف خود عمل خواهد کرد.

در همین حال عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با متهم کردن کمیسیون مستقل انتخابات به دست داشتن در تقلب گسترده علیه رقیب خود "اشرف غنی زی" مناسبات خود را با این کمیسیون قطع و اعلام کرده که آن را به رسمیت نمی شناسد.

هر چند ستاد انتخاباتی عبدالله می گوید کمیسیون انتخابات به خواسته هایش از جمله معرفی عوامل تخلف انتخاباتی و زمینه‌سازی برای تقلب، رسیدگی نکرده است، اما این کمیسیون تاکید دارد خواسته های مذکور برآورده شده و دلیل دیگری برای اعتراض باقی نمانده است.