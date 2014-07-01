ملت ایران مراقب انحرافات باشند/ تبعیت از ولایت رمز عزت و اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش پایوران و سربازان ناحیه مقاومت پیشوا با حضور امام جمعه موقت ورامین و فعالان بسیجی در سپاه پیشوا برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه بهار قرآن است و هیچ توفیقی بالاتر از تلاوت قرآن کریم نیست به همین خاطر انس با قرآن نباید فقط در ماه مبارک رمضان وجود داشته باشد.

این مسئول افزود: قرآن کریم برای جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برنامه دارد به همین خاطر دین مبین اسلام با تکیه بر کلام وحی و سیره ائمه معصومین کامل ترین دین الهی است که می تواند انسان را در مسیر صحیح راهنمایی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه جامعه کنوني آن‌ طور که شایسته است به ‌قرآن عمل نمي‌كند، قرآن در چندین آيه راجع به رعایت حجاب سخن مي‌گوید و کمتر كسي به آن آیات عمل مي‌كند، در چندين آيه بر اقامه نماز در اول وقت تاکید می کنند و به خواندن نماز شب و رسيدن به مقام محمود سفارش مي کند، اما متاسفانه عمل به آن آیات در بین مردم ظهور کافی ندارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تبعیت از ولایت مطلقه فقیه اظهار داشت: اگر چه امام خمینی(ره) اکنون در بین ملت ایران نیست، اما تکلیف مردم به خوبی روشن و مشخص است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امروز ملت ایران با تبعیت از ولایت فقیه توانسته است از گردنه های مختلف و توطئه های دشمنان مصون بماند و همین ولایت پذیری سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار داشته باشد.

این مسئول با اشاره به جایگاه شهدا در نظام اسلامی گفت: شهدا عمل به قرآن را به ما نشان دادند و در رکاب امام زمان (عج) بودند و شهدا فارغ التحصیل این راه بودند و هستند به همین خاطر باید مواظب باشید در عصر غیبت اعتقادات خود را حفظ کنیم و مراقب انحرافات باشیم.