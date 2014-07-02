عمده فروشان عامل گراني ميوه در گلپايگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعيد طاهري در حاشيه جلسه كميسيون هماهنگي تعزيزات و تنظيم بازار كه عصر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان گلپايگان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نياز بيشتر جامعه در ماه مبارك رمضان به اقلام موادغذايي خاص مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ و شكر به مسئولين مربوطه به ويژه مديريت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تأكيد شد، پيش بيني هاي لازم برای اخذ موادغذايي مذكور در راستاي تأمين نياز شهرستان با همكاري مجموعه هاي ذيربط طبق سنوات گذشته با جديت بيشتر دنبال شود.

وي افزود: در بحث بازرسي به بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت توصيه شد، در ماه مبارك رمضان به صنوفي كه در اين ماه سرويس دهي بيشتر به مردم ارائه مي دهند، نظارت بيشتري داشته و با همكاري اداره تعزيزات حكومتي در روند رسيدگي در امور تخلفات احتمالي اقدام کنند.

معاون فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه در خصوص مرغ قطعه بندي و بسته بندي شده نيز دستورات لازم در اين جلسه ارائه شد، افزود: در راستاي تأمين آرد موردنياز نانوايان نيز با توجه به بحث مشكلاتي كه در خصوص حمل آن به خارج و داخل شهرستان مواردي مطرح شده بود، تأكيد شد با پيگيري هايي كه اداره صنعت، معدن و تجارت خواهند داشت و با تدابير و تلاش هايي كه در اين راستا به كار خواهند گرفت، شاهد كمبود آرد در شهرستان نباشيم.

طاهري پيرامون ايجاد بازار روز ميوه، تصریح كرد: در اين جلسه مقرر شد پيرو جلسات و مصوبات قبل با همكاري شهرداري و شوراهاي اسلامي نسبت به ايجاد بازار روز در راستاي شكستن قيمت ميوه اقدام مقتضي صورت پذيرد.

وي با بيان اينكه بحث افزايش قيمت ميوه در شهرستان گلپايگان مربوط به خرده فروشان نيست، افزود: بيشتر مشكلات گراني ميوه در شهرستان گلپايگان به عهده عمده فروشان و انحصاري است كه طي سال هاي اخير به وسيله عده اي از آنها به وجود آمده است كه اميد است با پيگيري ها و تدابيري كه انجام شده و با همكاري خوبي كه دستگاه هاي ذيربط انجام مي دهند، اين انحصار هم مانند انحصار مرغ كه شكسته شد، با همكاري شهرداران و شوراهاي اسلامي شكسته شود.



