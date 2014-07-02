بیمارستان قرچک در کما فرو رفت/ بازهم پای کمبود اعتبارات در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان تازه تاسیس و پرجمعیت قرچک که به عنوان خوابگاهی برای کارگران و کارمندان شاغل در تهران محسوب می شود در حالی به لحاظ ساختاری ارتقا پیدا کرد که زیرساخت های لازم برای تحقق این امر مهیا نبود و هم اکنون پس از گذشت چند سال از ارتقای این منطقه به شهرستان همچنان برخی ادارات در این منطقه مستقر نشده اند.

یکی از مطالبات جدی و به حق مردم این شهرستان با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر احداث بیمارستان بود که در راستای رفع این نیاز اساسی، مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت و درمان به همراه ابوالقاسمی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ پنجم شهریورماه سال 90 طی سفری به شهرستان قرچک کلنگ احداث بیمارستان 64 تختخوابی را بر زمین زدند.

تصویب اعتبار 20 میلیارد ریالی برای بیمارستان 64 تختخوابی قرچک

در این مراسم اعلام شد که براي احداث پروژه بيمارستان 64 تختخوابي قرچك اعتباري معادل 20 میلیارد ريال از سوي وزارت بهداشت در نظر گرفته شده كه مبلغ 15 میلیارد ريال آن تاكنون تخصيص يافته است.

دو روز پس از این مراسم رضا ریاحی فرماندار وقت قرچک در جشن گرامیداشت هفته دولت به مردم شهرستان نوید داد که خبرهای خوشی در بخش بهداشت و درمان در راه است و گفت: مشکل بیمارستان 200 تختخوابی حیّان هم رفع شده و قول بهره برداری از آن را در زمان کمتر از سه سال داده اند و همچنین احداث بیمارستان دولتی 64 تختخوابی حضرت زهرا (س) در دستور کار قرار گرفته و در حال طی مراحل ساخت است.

مشکلات بودجه ای پروژه بیمارستان قرچک را در کما فرو برد

اما پس از مشکلات بودجه ای که برای کشور پیش آمد، پروژه بیمارستان قرچک با موانع متعددی روبرو شد و در حالیکه مراحل ساخت این بیمارستان توسط دولت آغاز شده بود به یکباره رها شد و پیگیری مسئولان در این زمینه نتیجه نداد.

این مسأله باعث تکاپوی مسئولان شهرستان قرچک شد و نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری به وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در اجرای طرح احداث بیمارستان قرچک شد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه شهرستان قرچک با داشتن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر تخت بیمارستانی ندارد، البته بیمارستان دولتی در این شهرستان با پیگیری مسئولان به تصویب رسید و فونداسیون آن نیز انجام شد اما به دلیل کمبود اعتبارات نیمه کاره مانده است.

این مسئول افزود: با وجود خدمات شایان دولت، هنوز برخی از پروژه های سفرهای دولت گذشته به قرچک ناتمام باقی مانده و یا اجرا نشده که پیگیری این مصوبات و تهیه راهکارهای تکمیل آنها برای مردم و مسئولان شهرستان از اهمیت زیادی برخوردار است که امید است دولت یازدهم در سال 93 این خواسته ها را عملیاتی کند.

درخواست مسئولان ورامین برای احداث بیمارستان جدید در منطقه

نقوی تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی بهترین راه برای حل مشکلات پروژه های عمرانی است و باید شرائط به گونه ای فراهم شود که سرمایه گذاران اقتصادی بتوانند در این زمینه ها وارد شده و به پیشرفت کشور کمک کنند.

از سویی دیگر مسئولان درمانی ورامین که بار بیماران قرچک را نیز بر دوش می کشند در جلسات مختلف با اشاره به حجم بسیار بالای مراجعات به بیمارستان ۱۵ خرداد خواستار احداث بیمارستان دیگر در منطقه شدند تا با افزایش امکانات و تجهیزات درمانی، خدمات رسانی مطلوبتری به شهروندان صورت گیرد.

تکمیل بیمارستان قرچک به دلیل پیشرفت ناکافی، در زمره طرح های دولت نیست

فرماندار قرچک نیز در این باره به مهر گفت: بخش بهداشت و درمان یکی از معضلات و نیازهای مهم مردم قرچک است و مسئولان منطقه اهتمام ویژه ای برای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی این شهرستان دارند تا مردم مجبور نباشد برای امور درمانی خود به شهرهای اطراف مراجعه کنند.

علی صادقی افزود: در قانون بودجه سالجاری دولت اتمام پروژه های با پیشرفت فیزیکی 80 درصد را در دستور کار خود قرار داده است که متأسفانه بیمارستان قرچک جز این طرح قرار نمی گیرد.

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گزارش از محمدرضا حیدری