فعالیت 10هزار شرکت حمل و نقل در کشور/ 90 درصد جابجایی بار و مسافر از طریق جاده صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غلامی شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان اظهار داشت: بالای 90 درصد جابجایی بار و مسافر در کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد و بالای هشت درصد ارزش افزوده مربوط به بخش حمل و نقل است.

وی تعداد ناوگان حمل و نقل کشور را 500 هزار ناوگان دانست و عنوان کرد: در بحث حمل و نقل حدود 800 هزار راننده در کل کشور مشغول فعالیت هستند و 10هزار شرکت حمل و نقل در سراسر کشور وجود دارد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان این مطلب که راههای کشور به نسل آینده نیز تعلق دارد و بایستی بتوانیم آن ها را برای آیندگان نیز حفظ کنیم تصریح کرد: ارزش راه های کشور بیش از 200هزار میلیارد تومان است که سالانه 9 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه راهداری کشور مورد نیاز است.

غلامی بهترین شاخص در صنعت حمل و نقل کشور را رضایت مندی مردم در این بخش دانست و اضافه کرد: شاخص های دیگری که در صنعت حمل و نقل بایستی مورد توجه قرار گیرند صرفه جویی در وقت مردم و کاربران جاده، رفاه حال سرمایه گذاران، توجه به محیط زیست و صرفه جویی در مصرف سوخت است که اگر این شاخص ها مد نظر قرار گیرند می توانیم در این صنعت به موفقیت هایی دست پیدا کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان اقدامات خود را مطابق با شاخص های گفته شده ارزیابی کنند تا بتوانند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم آورند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان این مطلب که بحث ایمنی و سلامت کاربران جاده یکی از تراز های ارزیابی در بحث حمل و نقل بین المللی است اظهار داشت: تلاش می کنیم تعداد کمتری از کاربران جاده جان خود را از دست دهند و یا دچار خسارت شوند چرا که نجات جان انسان هایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند اساس کار امروز ما بوده و نباید این سرمایه ها در هنگام رفت و آمدها جان خود را از دست بدهند.

غلامی بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تاکید کرد و افزود: نوسازی ناوگان کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، کاهش تلفات و ایمنی را در پی دارد و اگر بخواهیم تحولی جهشی در صنعت ناوگان صورت بگیرد بایستی مولفه های اقتصادی را به کار بگیریم.

وی با بیان این مطلب که حمل و نقل صنعتی بسیار راهبردی در توسعه یک کشور است خاطرنشان کرد: صنعت حمل و نقل می تواند به عنوان یک بخش اشتغالی به سایر بخش های دیگر کمک کند و امیدواریم با ایجاد مجتمع های رفاهی در حاشیه راهها و همچنین افزایش سیستم هوشمند در بخش های مختلف جاده ای بتوانیم گام های اساسی در این زمینه برداریم.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور میزان اعتبار سالجاری پلیس راه کشور در بخش آی سی تی (سیستم هوشمند) را بیش از دو برابر سال گذشته دانست و گفت: در مجموعه راه و شهرسازی نیز بودجه مناسبی در این زمینه برای سالجاری در نظر گرفته شده است که این میزان نیز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

غلامی در این باره افزود: سازمان حمل و نقل کشور در بخش راه و شهرسازی علاوه بر اعتبارات استانی و ملی سال گذشته توانست مبلغ 31 میلیارد تومان را تامین کند که امسال با افزایش منابع این مبلغ به 48 میلیارد تومان رسید که افزایش بسیار خوبی داشته است.

وی در پایان سخنان خود حسن رحمانی مدیر کل جدید حمل و نقل و پایانه های لرستان را یکی از مدیران باتجربه و قدیمی در بخش حمل و نقل دانست و گفت: این مدیر در استان های مرکزی و قم نیز فعالیتهای خوبی داشته و کارنامه موفقی دارد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از زحمات نصرت اله حیدری مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان تقدیر و حسن رحمانی به عنوان مدیر کل جدید این دستگاه معرفی شد.