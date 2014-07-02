مصرف روزانه 25 میلیون مترمکعب "CNG" در کرمانشاه/ گازرسانی به 14 جایگاه جدید در استان انجام می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه در بحث گازرسانی به مناطق شهری جایگاه بسیار مناسبی در استان دارد.

سیدحمید فانی گفت: یکی از برنامه های دولت در سالهای اخیر فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز "سی ان جی" در کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه جایگزینی گاز "سی ان جی" به جای بنزین مزیت های بسیاری به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: اگر خودروهای سطح کشور به سیستم سوخت "سی ان جی" مجهز شوند از یک سو باعث کاهش شدید آلودگی در سطح کشور و پایین آمدن سطح آلاینده ها خواهیم شد و از سوی دیگر این امر خود باعث صرفه جویی ارزی می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه عنوان داشت: روزانه بیش از 25 میلیون مترمکعب گاز "سی ان جی" در استان کرمانشاه مصرف می شود که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

فانی با اشاره به اینکه این حجم گاز مصرفی در خودروها در کرمانشاه، در حدود 24 میلیون لیتر بنزین می باشد، اظهار داشت: این ارقام و اعداد نشان می دهد که با استفاده از گاز سی ان جی تا حد بسیار توجهی صرفه جویی ارزی در استان و کشور انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر به بیش از 64 جایگاه سوخت "سی ان جی" در استان کرمانشاه گازرسانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی به 14 جایگاه دیگر در دستور کار قرار دارد، بیان داشت: اگر بتوانیم سالیانه به این تعداد جایگاه در استان گازرسانی انجام دهیم، بی شک می توان در آینده ای نزدیک شاهد کاهش چشمگیر آلودگی هوا در سطح کلانشهر کرمانشاه باشیم.