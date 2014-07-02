200 دانش آموز در کانون های تابستانی کمیته امداد آبیک ثبت نام کردند

فرزاد جهانگرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام در کانون های تابستانی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آبیک با استفاده از ظرفیت بسیار خوب آموزش و پرورش این شهرستان از هفته گذشته آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با حمایت بسیار خوب مسئولان شهرستان آبیک کانون فرهنگی خجسته روز در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته و در حال حاضر شرایط بسیار خوبی برای برگزاری کلاسها و غنی سازی اوقات فراغت جوانان به وجود آمده است.

این مسئول تأکید کرد: افراد غیر تحت پوشش کمیته امداد نیز می توانند در کلاسها و دوره های آموزشی کمیته امداد شرکت کنند که تا کنون تعداد زیادی از دانش آموزان در این کلاس ها ثبت نام کرده اند و همچنان نیز برای متقاضیان جدید فرصت ثبت نام وجود دارد.

جهانگرد یادآور شد: کلاس ها و دوره های آموزشی در 75 روز برگزار می شود و تاکنون 200 نفر در این کلاس ها ثبت نام کرده اند که 85 نفر از این تعداد را افراد تحت پوشش کمیته امداد تشکیل می دهند.

وی آموزش قرآن، تفسیر ونهج البلاغه، دوره آی سی دی ال، زبان مقدماتی و پیشرفته، سفالگری، تنیس روی میز، آموزش سبک زندگی اسلامی، شنا، ریاضی، هنر(نقاشی) و طراحی را از مهمترین برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آبیک جهت غنی سازی هدفمند دانش آموزان در فصل تابستان بر شمرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبیک مهمترین هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان را توانمندسازی و استفاده بهنیه و هدفمند از وقت دانش آموزان در جهت ارتقاء سطح آموزشی، علمی و فرهنگی آنها برشمرد.