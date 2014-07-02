دشمن با رسانه های خبیث وحدت را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شفیع سیدی شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران بسیجی با تاکید بر مقابله رسانه های متعهد با شبکه های فاسد رسانه ای نظام سلطه و استکبار جهانی اظهار داشت: گناه آلوده شدن به رسانه های مفسد و فاسد بسیار خطرناک است و باید از آن توبه کرد.

حجت الاسلام سیدی همچنین با تاکید بر تقویت باورهای دینی و ایجاد و توسعه فضاهای معنونی و قرآنی در ماه مبارک رمضان گفت: رمضان فرصت مناسب و مغتنمی برای خودسازی و جهاد با نفس است.

وی با بیان اینکه خودسازی و مجاهدت با نفس زیربنای جهاد با دشمن بیرونی است، بر توجه و بهره گیری از فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

برگزاری 50 محفل قرآنی در ساری

مسئول معاونت عقیدتی سیاسی سپاه ساری نیز در حاشیه این نشست با اشاره به جایگاه معنوی و نقش تربیتی بی بدیل قرآن کریم از برگزاری بیش از 50 محفل قرآنی در سطح این شهرستان توسط ناحیه و رده های تابعه بسیج سپاه ساری در ماه مبارک رمضان خبر داد.

سرهنگ پاسدار مسعوود مقصودی افزود: قرآن کریم سرچشمه علوم و عدالت و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است و با توجه به تاثیر شگرف قرآن کریم در تحولات و تعالی سپاه تلاش می شود تا از فرصتهای مناسب بویژه رمضان برای عطرآگین شدن فضای معنوی سپاه و بسیج از رایجه خوش آیات وحی استفاده شود.

