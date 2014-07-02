شهیدان ایران اسلامی اسطوره های ایثار و جوانمردی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالقادر حسینی شامگاه سه شنبه و در دومین روز از ماه مبارک رمضان در مراسم یادواره پنج شهید روستای دورود از توابع شهرستان سروآباد، گفت: شهدای ایران اسلامی اسطوره های ایثار،رادمردی و جوانمردی هستند و باید همواره یاد و نامشان را گرامی بداریم.

وی با اشاره به اینکه امنیت و آسایش کنونی کشور مدیون خون شهدای گرانقدر انقلاب است،عنوان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که شهیدان را مرده مپندارید، بلکه آنها زنده هستند و نزد خداوند روزی می خورند.

وی ادامه داد: با تامل در این آیه قرآنی مذکور به صراحت می توان به اجر و پاداش عظیم شهیدان نزد خدای متعال پی برد.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان سروآباد نیز در این مراسم شهیدان را ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی خواند و عنوان کرد: اگر امروز در کشورمان امنیت و آرامش برقرار است به برکت رشادت های مردان بزرگی است که در راه استقلال و آزادی ایران به شهادت رسیدند و یک وجب از خاک این کشور را به دست دشمنان اسلام و قرآن نسپردند.

امام جماعت روستای دورود نیز در این مراسم گفت: شهیدان ایران اسلامی با فدا کردن جان و مال خود در راه اسلام و قرآن آزادی و آرامش و آسایش را برای کشورشان به ارمغان آوردند لذا باید همواره ما نیز ادامه دهنده راه این شهدای بزرگوار باشیم.

ماموستا زاهد اظهار داشت: رشادت ها و ایثارگری های شهیدان در دوران هشت سال دفاع مقدس دست دشمنان را از سلطه بر آب و خاک کشورمان کوتاه و قطع کرد.

شهیدان عبده شاه محمدی، بهمن رحیمی، توفیق شاه مرادی، محمود علی نژاد و عایشه محمدی از شهدای روستای دورود شهرستان سروآباد هستند.