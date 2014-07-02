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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۲

جامه بزرگی:

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه و ثروت هر سازمان است

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه و ثروت هر سازمان است

همدان – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: بزرگترین سرمایه و ثروت هر سازمان نیروی انسانی آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جامه بزرگی عصر سه شنبه در مراسم  معرفی معاون جدید اداری مالی و مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان که در سالن کنفرانس ساختمان اداری مهر واحد همدان برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه رمضان ابراز امیدوای کرد: در این ماه ضیافت الهی وظایف خود را به نحو احسن انجام داده  تا خدا و بندگان خدا از این مجموعه راضی باشند.

سعید جامه بزرگی افزود: بزرگترین سرمایه و ثروت هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است و امروز شاهد جابجایی و چرخش چند مدیر موفق در دانشگاه آزاد همدان هستیم.

وی تاکید کرد: میز مدیریت و جایگاه اداری برای هیچ کس پایدار نیست بلکه امانتی است که باید به سلامت و با دلی آسوده به دیگری واگذار کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: اگر مدیری در زمان تصدی بر پستی بتواند باقیات والصالحات از خود بجای بگذارد به جرات می توان گفت که این مدیر موفق بوده است.

جامه بزرگی اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا دانشگاه آزاد اسلامی همدان در راه رسیدن به اهداف مقدس نظام  جمهوری اسلامی موفقتر و کوشاتر باشد.

گفتنی است در این مراسم از زحمات علیرضا صنعتی آراسته معاون سابق اداری مالی واحد همدان و سیمین حجت الاسلامی مدیر سابق پژوهشی این واحد دانشگاهی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر و تشکر و در احکام علیرضا پیرحیاتی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی  و منصوراسماعیل پور به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان قرائت وبه آنها اهدا شد.

کد مطلب 2323615

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