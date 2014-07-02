امسال سه هزار اظهارنامه مالیاتی در نهاوند تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مالمیر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار داشت: در سال گذشته کمتر از دوهزار اظهار نامه مالیاتی در نهاوند تنظیم شد که چندان رضایت بخش نبود اما امسال پیش بینی می‌شود سه هزار اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان مالیاتی نهاوند تکمیل شود.

مالمیر گفت: تمامی صاحبان مشاغل صنفی مکلف به تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی تا پایان تیرماه سال جاری هستند به همین علت در تیرماه اداره امور مالیاتی نهاوند روزهای پرکاری داشته و این امر در راستای خدمات‌دهی به شهروندان نهاوندی در حوزه مالیات است.

وی در خصوص نوع مالیات‌ها گفت: در اظهار‌نامه‌های اشخاص مالیات بر مشاغل، اشخاص حقیقی، شرکت‌ها ، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و مستغلات تعریف شده و تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی خودرو در دفاتر پیشخوان دولت و اداره پست شهرستان نهاوند در حال انجام است.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان نهاوند عنوان کرد: تمام واحدهای صنفی موظف به پرداخت مالیات هستند و باید تا پایان تیرماه با مراجعه به اداره امور مالیاتی اظهار نامه مالیاتی خود را پر کنند، زیرا همین مالیاتها فضای شهر را آماده زندگی و فعالیت شهروندان می کند و این در واقع حق مردم است که باید پرداخت شود.

محمد مالمیر با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنامه مالیاتی به صورت 100 درصد الکترونیک دریافت می‌شود، یادآور شد: در سال‌های گذشته در کنار اظهارنامه الکترونیک، اظهارنامه کاغذی هم وجود داشت که به دلیل مصادف شدن تکمیل اظهارنامه با ماه رمضان حذف شد و پرداخت الکترونیک به سیستم اضافه شد تا همزمان با تکمیل اظهارنامه مالیاتی پرداخت الکترونیک داشته باشیم.

مالمیر اظهار داشت: به منظور توسعه بخش های درآمدی و تأمین بخشی از منبع درآمد شهرداری ها بعد از همدان و ملایر، نهاوند بعنوان سومین شهر استان همدان محسوب می شود که دریافت مالیات ارزش افزوده در آن اعمال می شود.

وی افزود: سرکشی مستمر و شناسایی واحدهای مشمول این قانون، مشخص نمودن میزان مالیات ارزش افزوده واحدهای مختلف و کنترل و نظارت بر پرداخت از مهمترین وظایف گروه مالیاتی ارزش افزوده مستقر در نهاوند خواهد بود.