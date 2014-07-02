افزایش 50 درصدی سهمیه پایگاه های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی تویسرکان

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعزام مبلغ به پایگاه های تابستانی در شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان انجام شده است، افزود: هدف از اعزام روحانیان غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است و تمام فعالیت های پایگاه های تابستانی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان با محوریت روحانیان اجرا می ‌شود.

وی بیان داشت: تعداد روحانیان اعزام شده طرح هجرت دو نفر، دفتر تبلیغات اسلامی یک نفر، اوقاف یک نفر و مبلغ مقیم نیز سه نفر است.

حجت الاسلام کاروند در ادامه با اشاره به افزایش دو برابری پایگاه های اوقات فراغت تابستانی در تویسرکان و بیان اینکه این پایگاه ها با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تشکیل شده است، اضافه کرد: ادارات آموزش و پرورش تویسرکان و قلقلرود، تبلیغات اسلامی، مراکز و موسسات قرآنی، کانون های فرهنگی مساجد، اداره ورزش و جوانان، اوقاف و امور خیریه، هلال احمر، ارشاد اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در این راستا همکاری دارند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان عنوان داشت: کمیته امداد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراکز تویسرکان، فرسفج و سرکان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه های متولی امور فرهنگی و دینی شهرستان نیز آمادگی خود را برای تشکیل ۱۰۰ پایگاه تابستانی در سه شهر، دو بخش و هفت دهستان اعلام کرده اند.

وی ابراز داشت: تعداد پایگاه های اختصاص داده شده امسال شهرستان نسبت به سهمیه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: با تقارن برنامه های تابستانی پایگاه ها با ماه رمضان، فعالیت های طرح تابستانی امسال با محوریت آموزش قرآن کریم در سطوح مختلف به‌ ویژه ترجمه و مفاهیم کلام نور برگزار می‌ شود.

حجت الاسلام کاروند در ادامه با اشاره به اعزام ۶۰ مبلغ به روستاهای بخش های مرکزی و قلقلرود شهرستان تویسرکان در ماه رمضان، اظهار داشت: همچون سالهای گذشته اعزام مبلغ و مبلغه در ماه رمضان برای برگزاری جلسات سخنرانی و پاسخگویی به شبهات دینی و بیان احکام شرعی انجام شد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: این تعداد مبلغ اعزامی در قالب بومی، مستقر، هجرت، دفتر تبلیغات اسلامی برای تبلیغ به مناطق مختلف روستایی و شهری اعزام شدند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی در جامعه بیان داشت: اهتمام به ترویج معارف قرآنی بهترین عامل در مقابل هجمه‌های بزرگ فرهنگی دشمنان علیه دین و انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام کاروند با اشاره به برنامه‌ها و طرح های قرآنی در شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای بخش های مرکزی و قلقلرود در سال جاری، اضافه کرد: شناسایی حافظان و فعالان امور قرآنی با هدف حمایت‌های مادی و معنوی آنان از مهم‌ترین برنامه‌های شورای قرآنی این شهرستان با محوریت آموزش ترجمه و مفاهیم و حفظ قرآن کریم است.