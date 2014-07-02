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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۸

جلایر به مهر خبر داد؛

معرفی 17 واحد توزیع کالا در آذربایجان غربی به تعزیرات حکومتی

معرفی 17 واحد توزیع کالا در آذربایجان غربی به تعزیرات حکومتی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از معرفی 17 واحد توزیع انواع کالا در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون به تعزیرات حکومتی خبر داد.

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق آحاد جامعه و صیانت از ایمنی و سلامتی مصرف کنندگان و سایر تولیدکنندگان مقید به قانون، 17 واحد توزیعی در استان به دلیل توزیع انبوه کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، افزود: از این تعداد 14 واحد به دلیل عرضه شیر آلات بهداشتی غیر استاندارد با نام های تجارتی عیار، ارس، گلدیس، گلستان، آبشار، البرز، تهران برنز، کوشا گستر آیسا، آیدا، الماس شیر و رادایران به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه همچنین 2 واحد به دلیل توزیع کباب لقمه غیر استاندارد با نام تجارتی سیگا برگر و 1 واحد خرما فروشی نیز به دلیل عرضه و توزیع خرمای غیر استاندارد و ممانعت از بازرسی و نمونه برداری به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، اظهار داشت: این واحدها بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد مبنی بر اینکه هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین­تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه مردم در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد و بدون کیفیت، شکایت خود را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI.ORG ) بخش سامانه رسیدگی به شکایات اعلام و یا با شماره 1517 تماس برقرار کنند، اعلام کرد: همچنین به منظور کنترل و نظارت بر مراکز تولید و توزیع استان و در بازرسی های انجام شده از این مراکز در شهرستان خوی، یک تولید کننده دستمال کاغذی با نام تجارتی اولدوز به دلیل تولید انبوه و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه استاندارد و با تاریخ مصرف گذشته به مراجع قضایی معرفی شدند.

جلایر با بیان اینکه در این راستا دو واحد توزیعی به دلیل عرضه رب گوجه فرنگی با نام تجارتی عزیز و نامزد، فاقد علامت استاندارد و با تاریخ مصرف گذشته و نیز یک زرگری  به دلیل عرضه و توزیع طلای فاقد کد شناسایی استاندارد و نیز ممانعت از بازرسی و نمونه برداری بازرسان اداره کل به مراجع قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: هم اکنون 31 آزمایشگاه تائید صلاحیت شده با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در جهت عرضه استاندارد محصولات به مردم همکاری می کنند.

وی یادآور شد: از این تعداد 11 آزمایشگاه در زمینه مصالح ساختمانی، 6 آزمایشگاه در زمینه خوراک و فرآورده های کشاورزی، 3 آزمایشگاه در زمینه صنایع شیمیایی، 2 آزمایشگاه در زمینه مهندسی پزشکی،  2 آزمایشگاه در زمینه خودرو و نیرو محرکه،  2 آزمایشگاه در زمینه فلزات گرانبها، 2 آزمایشگاه در زمینه اوزان و مقیاسها، 1 آزمایشگاه در زمینه برق و الکترونیک، 1 آزمایشگاه در زمینه مکانیک و فلزشناسی و 1 آزمایشگاه در زمینه نساجی و چرم فعال هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی ادامه داد: از ابتدای سالجاری گواهینامه تایید صلاحیت 2 آزمایشگاه همکار استاندارد پس از بازرسی ها و بررسی های کارشناسی لازم و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد تمدید و برای 1 آزمایشگاه نیز گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صادر شده که این آزمایشگاه ها پس از تایید صلاحیت در قالب بخش خصوصی به عنوان آزمایشگاه همکار معرفی و نتایج صادر شده توسط آنها حکم برابر با نتایج صادر شده از سوی این اداره کل را دارد .

کد مطلب 2323645

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