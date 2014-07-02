معرفی 17 واحد توزیع کالا در آذربایجان غربی به تعزیرات حکومتی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق آحاد جامعه و صیانت از ایمنی و سلامتی مصرف کنندگان و سایر تولیدکنندگان مقید به قانون، 17 واحد توزیعی در استان به دلیل توزیع انبوه کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، افزود: از این تعداد 14 واحد به دلیل عرضه شیر آلات بهداشتی غیر استاندارد با نام های تجارتی عیار، ارس، گلدیس، گلستان، آبشار، البرز، تهران برنز، کوشا گستر آیسا، آیدا، الماس شیر و رادایران به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه همچنین 2 واحد به دلیل توزیع کباب لقمه غیر استاندارد با نام تجارتی سیگا برگر و 1 واحد خرما فروشی نیز به دلیل عرضه و توزیع خرمای غیر استاندارد و ممانعت از بازرسی و نمونه برداری به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، اظهار داشت: این واحدها بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد مبنی بر اینکه هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین­تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه مردم در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد و بدون کیفیت، شکایت خود را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI.ORG ) بخش سامانه رسیدگی به شکایات اعلام و یا با شماره 1517 تماس برقرار کنند، اعلام کرد: همچنین به منظور کنترل و نظارت بر مراکز تولید و توزیع استان و در بازرسی های انجام شده از این مراکز در شهرستان خوی، یک تولید کننده دستمال کاغذی با نام تجارتی اولدوز به دلیل تولید انبوه و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه استاندارد و با تاریخ مصرف گذشته به مراجع قضایی معرفی شدند.

جلایر با بیان اینکه در این راستا دو واحد توزیعی به دلیل عرضه رب گوجه فرنگی با نام تجارتی عزیز و نامزد، فاقد علامت استاندارد و با تاریخ مصرف گذشته و نیز یک زرگری به دلیل عرضه و توزیع طلای فاقد کد شناسایی استاندارد و نیز ممانعت از بازرسی و نمونه برداری بازرسان اداره کل به مراجع قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: هم اکنون 31 آزمایشگاه تائید صلاحیت شده با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در جهت عرضه استاندارد محصولات به مردم همکاری می کنند.

وی یادآور شد: از این تعداد 11 آزمایشگاه در زمینه مصالح ساختمانی، 6 آزمایشگاه در زمینه خوراک و فرآورده های کشاورزی، 3 آزمایشگاه در زمینه صنایع شیمیایی، 2 آزمایشگاه در زمینه مهندسی پزشکی، 2 آزمایشگاه در زمینه خودرو و نیرو محرکه، 2 آزمایشگاه در زمینه فلزات گرانبها، 2 آزمایشگاه در زمینه اوزان و مقیاسها، 1 آزمایشگاه در زمینه برق و الکترونیک، 1 آزمایشگاه در زمینه مکانیک و فلزشناسی و 1 آزمایشگاه در زمینه نساجی و چرم فعال هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی ادامه داد: از ابتدای سالجاری گواهینامه تایید صلاحیت 2 آزمایشگاه همکار استاندارد پس از بازرسی ها و بررسی های کارشناسی لازم و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد تمدید و برای 1 آزمایشگاه نیز گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صادر شده که این آزمایشگاه ها پس از تایید صلاحیت در قالب بخش خصوصی به عنوان آزمایشگاه همکار معرفی و نتایج صادر شده توسط آنها حکم برابر با نتایج صادر شده از سوی این اداره کل را دارد .