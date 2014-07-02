گلستان برای اولین بار در کشور اعزام کاروان با مدیران اهل سنت را انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر زهره منش شامگاه سه شنبه در دیدار کارگزاران با رئیس سازمان حج و زیارت کشور، با بیان این که در حال حاضر در گلستان 36 دفتر زیارتی وجود دارد که دو هزار و 600 نفر در این دفات فعالیت می کنند، ابراز داشت: در سال جاری هزار و 902 نفر از از استان گلستان در قالب 14 کاروان راهی حج شده اند .

وی افزود: همچنین در حج مفرده در سال گذشته 20 هزار و 171 نفر در قالب 75 گروه و 75 پرواز راهی حج شدند، در حوزه اعزام عتبات عالیان در زول یکسال گذشته 20 نفر اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه در استان در بخش اعزام عمره مفرده پتانسیل های زیادی وجود دارد، عنوان داشت: اگر به استان ظرفیت های بیشتری داده شود می توانیم در این استان در این حوزه بهتر عمل کنیم و انتظار داریم تا درسال 94 سهمیه عمره مفرده استان افزایش یابد.

سرپرست حج و زیارت استان با اشاره به اینکه بیش از 70 مدیر اهل سنت در استان وجود دارد، اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور اعزام چندین کاروان با حضور مدیران اهل سنت انجام شد و این خود برای ما افتخار است.

در ادامه مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان بیان کرد: دفاتر مقام معظم رهبری در سالهای گذشته در استان ها به صورت منطقه ای بود و استان گلستان و گیلان زیر نظر استان مازندران بودند که با پیگیری هایی که انجام شد در سال 90 این دفتر نمایندگی در استان برپا شد و از دیگر استان ها مستقل شد.

حجت الاسلام عباس دارویی یکی از مشکلات در این حوزه را کمبود روحانی و مداح کد دار در استان اعلام کرد و اذعان داشت: در این حوزه دارای مشکلات عدیده ای هستیم و برای این موضوع در سال 91 تلاش کردیم تا دو آزمون روحانیون و مسئولین فرهنگی را برگزار کنیم تا در چرخه قرار گرفته و مشکلات در این حوزه حل شود.

وی افزود: بعثه مقام معظم رهبری در استان توانسته تا به امروز کارهایی که بر دوشش بوده را به نحو احسن انجام دهد و همچنین تلاش داشته تا تعامل خوبی را با مدیران حج و زیارت استان برقرار کند.

حجت الاسلام دارویی فضای آموزشی را در این حوزه کم دانست و یادآور شد: مسئولان تلاش کنند تا پیگیر فضای آموزشی در حوزه حج و عتبات عالیات در استان باشند و واقعا این خلاء در استان احساس می شود.

وی اظهار کرد: تا به الان در استان به این دفتر کمترین گزارشی از تخلف مدیران شرکت های زیارتی اعلام شده است