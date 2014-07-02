پخش برنامه های پلیسی موجب دلگرمی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب صبح چهارشنبه در نشست با مدير کل صدا وسيماي مرکز مازندران برتوسعه ارتقاء امنيت اجتماعي با تعامل رسانه ملي وافزايش احساس امنيت در جامعه تاکيد کرد و گفت: اقدامات مثبت واثر بخش صدا وسيما و پوشش خبري اقدامات پليس موجب افزايش مردم از عملکرد اين نيرو و افزايش احساس امنيت در استان شده است.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به پوشش خبري برنامه هاي فرماندهي انتظامي استان مازندران در ايام نوروز 93 افزود : برنامه هاي ويژه اي که صدا وسيماي استان در اين ايام تدارک ديده بود با استقبال بي نظير مردم مواجه شده و نتايج بسيار ارزنده اي را در پي داشته است.

سردار مسعود جعفري نسب در ادامه با اشاره نقش صدا وسيما در جلب مشارکت هاي مردمي و افزايش امنيت اجتماعي مردم ، هفته ناجا را فرصتي براي معرفي پليس به مردم و جلب مشارکت هاي مردمي در حفظ و ارتقاي امنيت اجتماعي در استان و عمده محور هاي برنامه هاي فرماندهي انتظامي استان در اين هفته را توجه به مفاهيم قرآني ، برنامه سفر بخير ويژه پليس راهنمايي و رانندگي و معرفي عملکرد يک ساله از طريق صدا وسيما برشمرد.

وي همچنين تصريح کرد : پخش اينگونه برنامه ها باعث رويکرد هم افزايي ، انسجام و پشتيباني مردم از پليس خواهد شد.

فرمانده انتظامي استان مازندران در بخش ديگري از اين ديدار با اشاره به اثر بخش بودن برنامه هاي صدا وسيما در کاهش تصادفات وتلفات جاده اي خاطر نشان کرد : همه تلاش ها و هدف در اطلاع رساني تنوير افکار عمومي ، حفظ ارتباط بين پليس با جامعه ، اميد به آينده ، افزايش احساس امنيت و ايجاد شادابي ونشاط اجتماعي است.

فرمانده انتظامي استان مازندران در پايان ضمن تقدير از فعاليت هاي رسانه ملي در تنوير افکار عمومي و معرفي خدمات پليس به مردم گفت : اقدامات مثبت و اثر بخش صدا وسيما نقش موثري در برقراري نظم و امنيت در جامعه دارد و پليس با رويکرد جامعه محوري از همه ظرفيت هاي اصحاب رسانه در راستاي بسط و گسترش امنيت اجتماعي وعمومي بهره خواهد جست.

درادامه اين نشست ، بهرام حميدي مدير کل صدا وسماي مرکز مازندران با ابراز خرسندي از وجود تعامل مثبت و سازنده بين پليس و رسانه ملي گفت : صدا وسيما اين امکان وآمادگي را دارد تا همچون گذشته در راستاي همکاري با پليس و ارتقاي امنيت اجتماعي در استان گام بر دارد.

وي توجه به بحث امنيت را يک امر ضروري در استان برشمرد و خاطر نشان کرد : براي اجراي اين برنامه ها ضرورت ايجاب مي کند تا با تعامل و مشارکت همه دستگاه ها از جمله استانداري بودجه فرهنگي به اين بخش اختصاص داده شود.

وي در خاتمه با اعلام آمادگي براي پوشش تمامي برنامه هاي خبري و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مازندران گفت : هرچه حضور پليس در صدا وسيما بيشتر شود زمينه براي ارتقاي امنيت اجتماعي و افزايش احساس امنيت در استان نيز مهيا تر خواهد شد.