پاداش نقدی آموزش و پرورش برای سوادآموزی در خانواده ها/11 هزار والدین کم سواد و بی سواد در اصفهان وجود دارد

محمد براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار والدین بی سواد و کم سواد دانش آموزان استان اظهار داشت: طبق آمار سازمان سواد آموزی کشور که از سیستم سناد آموزش و پرورش استخراج شده تعداد والدین بی سواد و کم سواد دانش آموزان در استان اصفهان 11 هزار نفر است.

وی در رابطه با تعداد اولیای بی سواد و کم سواد دانش آموزان در شهر اصفهان تصریح داشت: تعداد سه هزار و 329 نفر از این اولیا از میان اولیای 11 منطقه آموزش و پرورش در شهر اصفهان هستند.

براتی با اشاره به شهرستان های دارای کمترین و بیشترین آمار بی سوادی والدین دانش آموزان بیان داشت: ناحیه 4 شهر اصفهان با تعداد یک هزار و 112 نفر بعد از خمینی شهر با تعداد یک هزار و 285 نفر دارای بیشترین تعداد اولیای بی سواد دانش آموز و خوروبیابانک با 37 نفر دارای کمترین تعداد اولیای بی سواد است.

وی ضمن تاکید بر این امر که نقاط دارای آمار بالای بی سوادی بیشتر نقاط شهری هستند و جمعیت اولیای بی سواد و کم سواد دانش آموزان را بیشتر آقایان تشکیل می دهند ابراز داشت: طبق آسیب شناسی های صورت گرفته توسط سازمان آموزش و پرورش اصفهان، مهاجرپذیری شهر اصفهان، دسترسی آسان به مشاغل کاذب و دستیابی یکسان به خدمات برای باسوادان و بی سوادان و وظیفه تامین معاش که بر دوش آقایان است از دلایل توزیع بی‌سوادان به شکل حاضر در شهر اصفهان است.

براتی ادامه داد: این تعداد از اولیا در حال پالایش هستند و استان اصفهان مکلف شده بعد از شناسایی کم سوادان، بی سوادان و معلولان، تا پایان سال جاری، با اجرای برنامه‌های خاصی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است نسبت به سواد آموزی این افراد اقدام کند.

معاون سواد آموزی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام داشت: معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان آمادگی دارد که در هر نقطه و در هر زمان نسبت به سوادآموزی افراد بی سواد اقدام کند.

وی همچنین از اعطای هزینه به افرادی که نسبت به سوادآموزی یکی از افراد خانواده خود اقدام کنند، از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد و افزود: در پایان دوره 4 ماهه سواد آموزی مبلغ 720 هزار تومان به خانواده از سوی اداره آموزش و پرورش استان داده می شود.

براتی افزود: قرار بود سازمان سواد آموزی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور بی‌سوادی را در کشور به صفر برساند ولی در بازنگری های اخیر در برنامه بعدی توسعه نیز برنامه هایی برای سواد آموزی در نظر گرفته شده است که این مسئله حاکی از آن است که تا پایان برنامه پنجم توسعه بی‌سوادی در کشور ریشه کن نخواهد شد.

وی با اشاره به دوره های تحصیلی در سازمان سوادآموزی گفت: دوره‌های این سازمان از اول فروردین تا پایان مهرماه و از آخر مهر تا پایان اسفندماه است.

معاون سواد آموزی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در پایان اظهار داشت: یک هزار و 100 نفر از اولیا دانش آموزان از اول اردیبهشت تا پایان مهر سال جاری در حال سوادآموزی هستند.