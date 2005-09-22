بازنگري حماس در مورد ميثاق خود مبني بر نابودي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه "القدس العربي"، محمد غزال از رهبران سياسي جنبش حماس در كرانه باختري رود اردن در شهر نابلس گفت : ميثاق حماس كه خواهان نابودي رژيم اسرائيل در فلسطين است، كلام وحي نيست .

وي به زمينه تاريخي اين موضوع اشاره كرد وياد آورشد: ما تمام سرزمين فلسطين را ملك فلسطينيان مي دانيم اما هم اكنون درمورد يك واقعيت و راه حل سياسي صحبت مي كنيم ، واقعيت چيز ديگري است .

خبرگزاري رويترز درتحليلي اين گونه اعلام كرد كه اظهارات بي سابقه غزال به عنوان يكي از افراد ميانه روي جنبش حماس با اظهارات اخير مسئولان بلند پايه اين جنبش درغزه همچون محمود الزهارمغايرت دارد .

محمود الزهار مسئول برجسته جنبش حماس درغزه اعلام كرد : بحث و جدال نظري به سود هيچ كس نيست و نمي توان اسرائيل را مالك مشروع هربخش از سرزمين فلسطين دانست.

رويترز افزود: به نظرمي رسد درپي عقب نشيني نظاميان اسرائيلي از نوارغزه، جنبش حماس حركت خود را براي ورود به گردونه سياسي آغازكرده است و تلاش مي كند تا درانتخابات پارلماني آتي فلسطين پيروزشود.

شايان ذكر است اين خبردر حالي اعلام مي شود كه مقامات رژيم صهيونيستي مخالفت خود را با شركت حماس در انتخابات پارلماني فلسطين اعلام كرده اند و بر ضرورت خلع سلاح و سركوب اين گروه و جنبش هاي مقاومت تاكيد كرده اند اما تشكيلات خودگردان فلسطين با مداخله آميز خواندن مواضع صهيونيست ها از مشاركت حماس حمايت كرده اند.