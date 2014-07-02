مانا استادمحمد دختر زنده‌یاد محمود استادمحمد درباره اجرای نمایش «آسید کاظم» به کارگردانی علیرضا استادی که از 9 تیرماه اجرای خود را در برج میلاد آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: در گفتگویی که آقای استادی با خبرگزاری مهر انجام داده، عنوان شده که نمایش «آسید کاظم» با اجازه خانواده استادمحمد روی صحنه رفته است در حالی که این ادعا صحت ندارد.

وی ادامه داد: زمانی که پدرم در قید حیات بود به این گروه برای اجرای «آسید کاظم» در جشنواره آیینی سنتی مجوز اجرا داده بود اما این مجوز مربوط به زمان حیات پدرم بود و فکر نمی کنم الان دیگر اعتبار داشته باشد. برای این اجرا هم هیچ صحبتی با من نشده است. من تنها به کار آقای محمودرضا رحیمی که سال گذشته در فرهنگسرای نیاوران اجرا شد مجوز اجرا داده بودم اما برای این اجرا با وجودیکه کار همان گروه «کارگاه تئاتر 73» و مطمئنا متفاوت از اجرای قبلی است تاکنون هیچ صحبتی با من نشده است.

مانا استاد محمد درباره اجرای دیگری از نمایشنامه «آسید کاظم» که قرار است در ماه مبارک رمضان به صحنه برود، توضیح داد: سارا داروفروش که از دانشجویان دانشکده سوره است برای کارگردانی نمایش «آسید کاظم» به همراه دانشجویان این دانشکده در تماشاخانه آو از من مجوز اجرا گرفته است. در واقع تنها این گروه اجازه اجرای نمایش پدرم را در ماه مبارک رمضان دریافت کرده است. البته تاریخ اجرا را نمی دانم اما «آسید کاظم» قرار است در ایام ماه رمضان روی صحنه برود.

علیرضا استادی کارگردان نمایش «آسید کاظم» که به تازگی اجرای خود را در برج میلاد آغاز کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که این اجرا با هماهنگی و مشورت مانا استادمحمد روی صحنه رفته و طبق قراری که با دختر این هنرمند فقید گذاشته اند تغییری در محتوای نمایشنامه داده نشده است.

در همین زمینه با علیرضا استادی کارگردان نمایش «آسید کاظم» تماس گرفته و نظر وی را دراین‌باره پرسیدیم. استادی توضیح داد: کوتاهی از طرف گروه نمایش بوده که هماهنگی لازم را با خانم استادمحمد انجام نداده بودند. من امروز شخصا با وی صحبت کرده و ماجرای اجرای نمایش را توضیح دادم و مشکل حل شد.