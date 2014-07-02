البرز رتبه نخست مدارس مروج سلامت کشور را کسب کرد/ 132 دارای مدرسه شاخص 5 ستاره

فرشید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت مدارس مروج سلامت اظهار داشت: فعالیت این مدارس از حدود پنج سال گذشته با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با هدف ایجاد نظامی برای مراقبت از دانش آموزان، والدین و کارکنان آموزش و پرورش تشکیل شد.

وی ادامه داد: فعالیت این مدارس بر هشت اصل شامل، برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، ارائه خدمات بالینی در مدارس، سلامت در محیط مدرسه، بهبود وضعیت تغذیه در مدارس، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی دانش آموزان، ارتقا سلامت کارکنان مدرسه، ارائه خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس و مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقا سلامت و شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان استوار است.

معاون تریبت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: برای اجرای هر کدام از اصل های یاد شده برنامه های و سر فصل های مفصلی تدارک دیده شده است.

علیزاده افزود: طبق تفاهم نامه بین دو وزارت خانه آموزش و پرورش و بهداشت تیم هایی توسط مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مدارس مجری طرح مروج سلامت را بازدید و ممیزی کرده و پس از ارزیابی ها نتایج را اعلام خواهند کرد.

وی اعلام کرد: در سال اول تاسیس استان البرز ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش 9 مدرسه مروج سلامت در البرز فعالیت داشتند که این تعداد در سال دو به 110 مدرسه و در دو سال اخیر به 308 مدرسه ارتقا یافت.

معاون تریبت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: خوشبختانه امسال با ارزیابی های انجام شده استان البرز رتبه اول کشور در طرح مدارس مروج سلامت به خود اختصاص داد.

علیزاده با بیان اینکه مدارس مروج سلامت بر اساس ارزیابی ها شاخص های پنج، چهار، سه، دو و یک ستاره دریافت می کنند، اعلام کرد: از 308 مدرسه فعال مروج سلامت در استان البرز 132 مدرسه دارای شاخص پنج ستاره و مابقی مدارس دارای شاخص های چهار و سه ستاره هستند.