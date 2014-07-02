رکورد جهانی برداشت گیلاس به نام البرز ثبت شد/ برداشت 64 تن در هر هکتار

عباسعلی عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: چندی پیش در مراسم کیل گیری گیلاس در یکی از باغات نمونه استان با برداشت 64 تن گیلاس در هر هکتار رکورد برداشت جهانی این محصول به نام استان البرز ثبت شد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان برداشت گیلاس در واحد سطح در کشورهای پیشرفته و صنعتی که دارای باغات متراکم هستند کمتر از 40 تن بوده و این میزان در کشور ما به طور متوسط در حدود 10 تن بوده است و استان البرز با برداشت 64 تن گیلاس در هکتار بار دیگر رکورد را به نام خود به ثبت رساند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: کشور ما با تولید سالانه 200 هزار تن گیلاس سومین تولیدکننده این محصول پر طرفدار در جهان به شمار می رود.

عامری در ادامه به عوامل موفقیت این باغدار برای برداشت محصول اشاره و تصریح کرد: توجه به اصول باغداری مدرن از جمله استفاده بهینه از آب با اجرای آبیاری تحت فشار، استفاده حداقلی از سموم، هرس به موقع و اصولی، اصلاح خاک، مدیریت کف باغ، افزایش تغذیه گل و مدیریت تغذیه از جمله عوامل موفقیت این باغدار نمونه البرزی بوده است.