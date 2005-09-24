كتاب "خورشيد در قاب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سينما در دنياي مدرن امروز، نقش بسياري در تبليغ و فرهنگسازي ايفا مي كند .

چنين نقش و كاركردي سبب شده كه اغلب افراد در سازمانهايي كه در صدد الگوسازي فرهنگي براي مخاطبان خويش هستند به اين رسانه قدرتمند رو آورند.

دينداران هم بر اساس تكليف و رسالت تبليغ پيام الهي و همچنين معرفي و شناسايي الگوهاي درخشان ديني، بتدريج با دسينما به عنوان رسانه تبليغي مؤثر و برتر آشتي كرده و بدنيال استفاده و بهره وري مطلوب از قابليتها و توانائيهاي آن، در عرصه هاي مورد نظر هستند .

تلاقي فرهنگ و معارف ديني در عرصه هنري و سينمايي، مي تواند تقاطعي حساس و پرترديد ايجاد كند كه اگر همفكري و همدلي مناسبي ميان اهالي اين دو حوزه ايجاد نشود، ممكن است سوء تفاهمها و كج فهمي هاي پيچيده و گاه خطرناكي را بوجود آورد. شناخت اين تلاقي و تقاطع و شناسايي حساسيتها و ظرافتهاي آن مي تواند در رفع و دفع آن سوء تفاهمها، تأثير بسزايي داشته باشد .

شناخت يك امر حساس در سايه تحقيق جدي و ژرف بدست مي آيند و چنين تحقيقي به زمان و بودجه كافي نياز دارد و اين امر اغلب در پرتو امكانات عمومي و سازماني مراكز و نهادهاي ذي ربط قابل تحقق است .

بخش فرهنگ در مقايسه با ساير بخشها در نظام و برنامه بودجه بندي كمابيش مورد بي مهري و مظلوميت واقع شده و هنر نسبت به ساير بخشهاي فرهنگي در مظلوميتي مضاعف بسر مي برد و بر اين قياس تحقيق هنري در عرصه فرهنگ مظلومترين است در چنين وانفسايي، محقق هنري بايد قلم در ليقه صبر كند و رنج نامه جستجوي حقيقت را با خون دل تقرير نمايد، اين حكايت تلخ اغلب متعلق به كساني است كه عاشقانه و مجدانه در ميدان تحقيق، زندگي و فعاليت مي كنند .

ساخت فيلم و سريال مربوط به ائمه اطهار، همواره با سؤالات و شبهات بسياري در راستاي چگونگي ارائه تصوير اين بزرگواران همراه است .

آيا تصويرگري معصومين (ع) در سينما لازم و ضروري است؟، آيا تصويرگري معصومين (ع) امري مجاز و مشروع است؟، چه مشكلات و موانعي در مسير تصويرگري معصومين در سينما وجود دارد؟ و آيا اين موانع قابل رفع و حل است؟ نويسنده كتاب را بر آن داشته است تا در اين راستا تحقيق كرده، نتايج بررسيها و تحقيقات خود را در قالب كتاب "خورشيد در قاب " منتشر كند .

تصويرگري پيامبر اكرم (ص) و وحدت مسلمين، ضرورت نظارت بر سينماي تصويرگر معصوم، بازيگري عاشقانه، معصوم و بازيگري رايانه اي، تصويرگري شبه معصومين، و راههاي خروج از بن بست از جمله عناوين كتاب" خورشيد در قاب" است.

كتاب " خورشيد در قاب" توسط رحمت الله اميدوار به رشته تحرير در آمده و از سوي انتشارات سوره مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي در 180 صفحه چاپ و منتشر شده است.