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۲ مهر ۱۳۸۴، ۷:۵۹

از سوي انتشارات سوره مهر

كتاب "خورشيد در قاب" منتشر شد

كتاب "خورشيد در قاب" منتشر شد

"كتاب خورشيد در قاب" كه به پژوهشي در زمينه تصويرگري معصومين در سينما اختصاص دارد، از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سينما در دنياي مدرن  امروز، نقش بسياري در تبليغ و فرهنگسازي ايفا مي كند .

چنين نقش و كاركردي سبب شده كه اغلب افراد در سازمانهايي كه در صدد الگوسازي فرهنگي براي مخاطبان خويش هستند به اين رسانه قدرتمند رو آورند.

دينداران هم بر اساس تكليف و رسالت تبليغ پيام الهي و همچنين معرفي و شناسايي الگوهاي درخشان ديني، بتدريج با دسينما به عنوان رسانه تبليغي مؤثر و برتر آشتي كرده و بدنيال استفاده و بهره وري مطلوب از قابليتها و توانائيهاي آن، در عرصه هاي مورد نظر هستند .

تلاقي فرهنگ و معارف ديني در عرصه هنري و سينمايي، مي تواند تقاطعي حساس و پرترديد ايجاد كند كه اگر همفكري و همدلي مناسبي ميان اهالي اين دو حوزه ايجاد نشود، ممكن است سوء تفاهمها و كج فهمي هاي پيچيده و گاه خطرناكي را بوجود آورد. شناخت اين تلاقي و تقاطع و شناسايي حساسيتها و ظرافتهاي آن مي تواند در رفع و دفع آن سوء تفاهمها، تأثير بسزايي داشته باشد .

شناخت يك امر حساس در سايه تحقيق جدي و ژرف بدست مي آيند و چنين تحقيقي به زمان و بودجه كافي نياز دارد و اين امر اغلب در پرتو امكانات عمومي و سازماني مراكز و نهادهاي ذي ربط قابل تحقق است .

بخش فرهنگ در مقايسه با ساير بخشها در نظام  و برنامه بودجه بندي كمابيش مورد بي مهري و مظلوميت واقع شده و هنر نسبت به ساير بخشهاي فرهنگي در مظلوميتي مضاعف بسر مي برد و بر اين قياس تحقيق هنري در عرصه فرهنگ مظلومترين است در چنين وانفسايي، محقق هنري بايد قلم در ليقه صبر كند و رنج نامه جستجوي حقيقت را با خون دل تقرير نمايد، اين حكايت تلخ اغلب متعلق به كساني است كه عاشقانه و مجدانه در ميدان تحقيق، زندگي و فعاليت مي كنند .

ساخت فيلم و سريال مربوط به ائمه اطهار، همواره با سؤالات  و شبهات بسياري در راستاي چگونگي ارائه تصوير اين بزرگواران همراه است . 
آيا تصويرگري معصومين (ع) در سينما لازم و ضروري است؟، آيا تصويرگري معصومين (ع) امري مجاز و مشروع است؟، چه مشكلات و موانعي در مسير تصويرگري معصومين در سينما وجود دارد؟ و آيا اين موانع قابل رفع و حل است؟ نويسنده كتاب را بر آن داشته است تا در اين راستا تحقيق كرده، نتايج بررسيها و تحقيقات خود را در قالب كتاب "خورشيد در قاب " منتشر كند .

تصويرگري پيامبر اكرم (ص) و وحدت مسلمين، ضرورت نظارت بر سينماي تصويرگر معصوم، بازيگري عاشقانه، معصوم و بازيگري رايانه اي، تصويرگري شبه معصومين، و راههاي خروج از بن بست از جمله عناوين كتاب" خورشيد در قاب" است.

كتاب " خورشيد در قاب" توسط رحمت الله اميدوار به رشته تحرير در آمده و از سوي انتشارات سوره مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي در 180 صفحه چاپ و منتشر شده است.

کد مطلب 232373

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