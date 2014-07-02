پلمپ پمپهایی که از پساب تصفیه خانه ها استفاده غیرمجاز می کنند /توقیف و انهدام محصولات کشت شده با پساب کارخانجات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با کشت صیفی جات توسط کشاورزان با پساب کارخانجات اظهار داشت: استفاده غیرمجاز پساب توسط کشاورزان یکی از مهم ترین پرونده های دادگستری اصفهان در سال گذشته بود.



وی افزود: خشکسالی اصفهان در سال های گذشته سبب شده که برخی کشاورزان به استفاده از پساب تصفیه خانه ها روی بیاورند که مطابق قانون این پساب برای کشت تنها برخی از فضاهای سبز مجاز است.



دادستان اصفهان تاکید کرد: با توجه به گزارشات واصله در این زمینه از مکان مورد نظر بازدیدهایی انجام شد و متوجه این نکته شدیم که کشاورزان در این مکان‌ها تا چند صد متر این پساب ها را پمپاژ و از آن برای کاشت سیب زمینی، پیاز و گوجه استفاده می کنند.



وی اضافه کرد: با این پساب در برخی نقاط گندم و جو نیز کشت شده بود که کارشناسان بهداشت حتی مصارف حیوانی این غلات را نیز غیرمجاز دانستند و این محصولات برای پیشگیری از مصرف غیرمجاز سوزانده شدند.



حبیبی بیان داشت: بدین شکل محصولات کشت شده توسط این پساب ها قبل از بهره برداری توقیف و دستور جمع آوری این پمپ ها نیز داده شد.



سهیم شدن طلبکاران در سود شرکت گیتی پسند در قالب اوراق سهام



وی همچنین در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت گیتی پسند گفت: طبق قانون افراد حق ندارند خارج از قانون نظام بانکی سودی دریافت کنند بنابراین اصلِ کار و فعالیت این شرکت برای اعطای سود بیش از سودهای بانکی به سپرده گذاران غیرقانونی بود و قراردهای آنها با سپرده گذاران در قالب مضاربه نیز محسوب نمی شود.



دادستان اصفهان ابراز داشت: با توجه به اینکه 20 تا 30 هزار نفر در این کارخانه سرمایه گذاری کردند، با احتساب بیکار شدن تعداد زیادی کارگر و با عنایت به اینکه اموال مسئولان این کارخانه کمی بیشتر از بدهی اشان بود با آنها مدارا کرده و مسئولان این کارخانجات با وثیقه 30 تا 40 میلیاردی آزاد شدند تا سریع تر کار شرکت را نهایی کنند.



وی با بیان اینکه مسئولان این شرکت باید به طلبکارها اوراق سهام تحویل دهند، اضافه کرد: آخرین مهلتی که به مسئولان گیتی پسند داده شده تا سه هفته آینده به پایان می رسد و اگر در فرجه مشخص تکلیف طلبکاران را مشخص نکنند سیر قضایی پرونده طی می شود.