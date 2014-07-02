بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور/ حرکت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو حرکتی فرهنگی بود

به گزارش خبرگزرای مهر، مراسم بزرگداشت دهم تیرماه سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور با حضور « علی اصغر كارانديش مروستی» معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدجوادجعفري مديرعامل بنياد بین المللی امام رضا(ع)، اركاني معاون استاندار خراسان رضوي ، سرابي مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجمع كثيري از مسوولين ارشد استانی در نيشابور برگزار شد.

علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این مراسم گفت:حرکت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو گذشته از نگاه اعتقادی و سیاسی آن، یک حرکت فرهنگی بود که در نیشابور نمونه بارز آن ظهور کرد و اثراتی در جامعه مسلمین و شیعیان به جاگذاشت که تا به امروز خیر و برکات این سفر نمایان است.

وی افزود: خداوند این عزت را به مردم متدین نیشابور اعطا کرد که امام رضا(ع) در طول سفر طولانی خود از مدینه تا مرو حدیث ارزشمند و گران‌بهای سلسله الذهب را در این شهر بیان کردند و باعث عزت مردمان این سرزمین شدند.

وی با بیان اینکه این عزت برای نیشابوریان بی‌دلیل نبوده است، گفت: امروز هم وقتی تاریخ را نگاه می‌کنیم می‌بینیم هنوز همان روحیه فرهنگی،تدین،شعور و شناخت در مردم این دیار وجود دارد و این افتخار بزرگی برای همه ما ایرانیان است.

كارانديش مروستی ادامه داد: وجود امام رضا(ع) در خراسان مایه برکت است که بر همین اساس بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در خراسان تاسیس شده است تا بتواند در جهت ترویج و اعتلای فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کشور فعالیت کند.

معاون وزیر ارشاد افزود: امیدواریم به انتظارات مقام معظم رهبری در توسعه مسائل فرهنگی که زیرساخت همه مسائل است توجه و اهتمام بیشتری داشته باشیم و شاهد باشیم فرهنگ در جامعه به عنوان یک اصل مطرح است و تمام فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی با زیرساخت فرهنگی به ثمر نشیند و نتایج آن را ببینیم.

وی در پایان سخنانش ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران ویژه برنامه بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور، اظهار امیدواری کرد این برنامه در سالهای آینده نیزبا شکوه بهتری برگزار شود.

بر اساس این گزارش مراسم بزرگداشت دهم تیرماه سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور و روز ملی خراسان از سری برنامه های ویژه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که همه ساله به همت مردم نیشابور و دستگاههای اجرایی و فرهنگی این شهرستان و هیات های مذهبی با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و با حمایت شورای اسلامی و شهرداری نیشابور و با پشتیبانی های فرمانداری نیشابور در این شهرستان برگزار می شود.

در این مراسم برنامه های ویژه ای اجرا می شود که از آن جمله آنها می توان به مراسم ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) به نیشابور اشاره کرد که امسال نیز با شکوه خاصی و با حضور گسترده مردم ولایت مدار این شهر برگزار شد. همچنین به این مناسبت هنرمندان نیشابوری حدیث سلسله الذهب را به طول1235 متر کتابت نمودند و شب شعر«در محضر خورشید» نیز با حضور شاعران برجسته کشور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار شد. تابلو فيروزه كاري شده نفیس با عبارت« السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا (ع)» نیز با حضور معاون وزیر ارشاد رونمايي وبه موزه حرم مطهر امام رضا(ع)اهدا شد.

دوازهم تیرماه نیز به این مناسبت میزگرد علمی«چگونگی هجرت امام رضا(ع) به ایران و تبیین حدیث سلسله الذهب» با حضور حجت الاسلام دکتر فقیه اسفندیاری رئییس هیات علمی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و دکتر محمد صادق علمی،حجت الاسلام جواد نظافت و حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی از اعضای هیات علمی این بنیاد در نیشابور برگزار می شود.