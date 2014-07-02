کتاب تاریخی "یك روز از تاریخ ایران" در اردبیل رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق صبح چهارشنبه در نشست خبری رونمایی از کتاب تاریخ اردبیل اضافه کرد: جلد اول این مجموعه که قرار است در پنج جلد ارائه شود تا پایان نیرماه رونمایی و در بازار توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلد اول اين کتاب تحقيقی در مورد حمله قشون روس از مرز بيله‌سوار در شمال استان اردبيل طی سوم شهریور سال 1320 نگارش شده، متذکر شد: این مجموعه توسط احد بيوته جمع‌آوري شده است.

رئيس حوزه هنری استان با اشاره به اختصاص فصل اول جلد نخست كتاب به دلایل حمله روسيه و اشغال ایران در شهریور سال 1320، مناطق تحت گستره جغرافيای اردبيل و وجه‌تسميه شهر بيله سوار ادامه داد: فصل دوم نيز به شهدا و اتفاقات رخ داده طی همان سال پرداخته و اسامی برخی شهدای این شهر را كه تاكنون ناشناخته بودند، آورده است.

به گفته وی علاوه بر این در جلد اول كتاب "يك روز از تاريخ ايران" به اتفاقات و فجایعی كه ارتش روس در شهر بيله سوار انجام داده، به طور كامل پرداخته می شود و به گور دسته جمعی و دستورات پنهانی كه در جریان این حمله صادر شده، اشاره می شود.

ناطق مهمترین ویژگی این كتاب را احيای حماسه مقاومت شهدای شهر بيله سوار در جریان حمله روسيه در شهریور سال 1320 دانست و افزود: این كتاب خاطرات و به ياد مانده‌هاي شفاهی است كه توسط نسلهای دوم و سوم بازمانده از آن سال‌ها روایت شده است.

وی با اشاره به جمع آوری اسناد، نقشه و تصاویری‌ مربوط به این حادثه اضافه كرد: انتشار این کتاب در راستای اهداف حوزه هنری استان مبنی بر توجه و حمايت از توليد فيلم، كتاب و آثار هنري و ادبي در شهرستان های مرزی استان است.