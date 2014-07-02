افزایش اختلاف 300 برابری در پرداختهای نظام سلامت/ از دریافتی 100 هزار تومانی تا 80 میلیونی

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای سه بسته طرح تحول نظام سلامت که شامل حضور پزشکان در مناطق محروم، پزشکان مقیم و کیفیت ویزیت می شود، بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمتر از 10 هزار نفر پزشک در نظر گرفته شده است. در حالی که اگر حداقل 10 درصد از این اعتبار به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که حداقل 90 هزار پرستار را شامل می شود، اختصاص می یافت، شاهد تحول عظیمی در حوزه سلامت بودیم.

دبیر کل خانه پرستار از تبعیض در پرداختها به عنوان مهمترین چالش جامعه پرستاری کشور نام برد و گفت: آنچه که پرستاران زحمتکش را آزار می دهد، تبعیض در پرداختهایی است که اتفاف می افتد. در حالی که بیشترین بار نظام سلامت بر دوش پرستاران است و جامعه پرستاری در صف اول پاسخگویی به بیماران قرار دارد، اما همواره مورد بی مهری و بی اعتنایی مسئولان و دست اندرکاران نظام سلامت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جامعه پرستاری همواره به اختلاف 300 برابری در پرداخت های نظام سلامت معترض بوده و الان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، این اختلاف و تبعیض افزایش یافته است.

شریفی مقدم با طرح این موضوع که هرچه پرستاران بیشتر تلاش می کنند، بیشتر تحت فشار قرار می گیرند، افزود: این در حالی است که افرادی که در نظام سلامت کمتر کار می کنند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و غالب منابع نظام سلامت به جیب گروهی خاص می رود.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از تفکر پزشک سالارانه ای که همواره بر وزارت بهداشت حاکم بوده است، به دریافتی 80 میلیونی برخی پزشکان بیمارستانهای دولتی اشاره کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا نمی توان شاهد بود که برخی پرسنل درمانی نظام سلامت 80 میلیون دریافتی داشته باشد و یک نفر دیگر 100 هزار تومان بگیرد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهارداشت: چنین اختلاف پرداختی هایی با هیچ منطق و کار کارشناسی جور در نمی آید.

شریفی مقدم با اعلام اینکه اختلاف پرداختی ها در نظام سلامت با اجرای طرح تحول نظام سلامت در این دولت بیشتر شده است، افزود: برخورد حراستی و انتظامی با مطالبات پرستاری، مشکلی را حل نمی کند و بهتر است مسئولان امر به خواسته های معقول و منطقی پرستاران، توجه کنند.

وی، خواستار توجه دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی به خواسته های جامعه پرستاری شد و گفت: ترک شغل و مهاجرت پرستاران، از جمله پیامدهای بی توجهی به خواسته ها و مشکلات جامعه پرستاری است.