به گزارش خبرنگار مهر، در خرداد ماه امسال بود که با کسب برتری در مقابل تیم فوتسال میثاق تهران این تیم فوتسال ماهان تندیس قم بود که موفق به کسب جام و عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور شد تا فوتسال استان قم به اولین جام رسمی در فوتسال کشور دست یابد و حالا نماینده فوتسال قم این شانس را دارد که برای کسب دومین جام معتبر فوتسال کشور تلاش کند.



در نشست اخیر هیئت رئیس فوتسال کشور که در فدراسیون فوتبال برگزار شد،‌ اعضای هیئت رئیسه با برگزاری رقابت سوپر جام فوتسال باشگاه‌های کشور بین قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ برتر یعنی ماهان تندیس قم و دبیری تبریز موافقت کردند.



بدین ترتیب مدافع عنوان قهرمانی نخستین دوره جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور یعنی ماهان تندیس قم باید برای بازی سوپر جام فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف مدافع عنوان قهرمانی پانزدهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتسال کشور یعنی دبیری تبریز برود.



در پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سال 1392 که به مقام ششمی تیم ماهان تندیس قم انجامید، دبیری تبریز به مربیگری وحید شمسایی توانست بالاتر از سایر تیم‌های مدعی بر سکوی نخست ایستاده و اولین بار قهرمان لیگ برتر فوتسال شود.



در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور نیز تیم فوتسال ماهان تندیس قم با عبور از سد تمامی حریفان خود به مقام قهرمانی دست یافت تا برای اولین بار نماینده قم فاتح عنوان قهرمانی جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور شود.



قهرمانی ماهان تندیس قم در این جام در حالی رقم خورد که بعد از اعلام آمادگی بیش از 50 تیم برای حضور در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور سرانجام این جام به ایستگاه پایانی خود رسید و با انجام دیدار نهایی بین نمایندگان قم و تهران تکلیف اولین جام قهرمانی حذفی فوتسال کشور مشخص شد جامی که به تیم فوتسال ماهان تندیس قم اختصاص پیدا کرد و قمی ها در خانه میثاق جشن قهرمانی برپا کردند.



با برگزاری مراحل مختلف بازی‌های اولین دوره جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و میثاق تهران به دیدار نهایی رسیدند و این دو تیم در جدالی سخت، حساس و نفس گیر که 50 دقیقه مفید یعنی دو نیمه 20 دقیقه ای معمول و دو نیمه پنج دقیقه ای به طول انجامید برای قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام این ماهان تندیس قم بود که بعد از تساوی 3 بر 3 در وقت‌های عادی و اضافی در ضربات پنالتی بر حریف خود غلبه کرد و قهرمان شد.