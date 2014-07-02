مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مساجد روستایی تویسرکان برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمد رضیئی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت ماه رمضان و در راستای تقویت روخوانی مردم با هماهنگی که با روحانیون، هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی، موسسات قرآنی، خانه های قرآن روستایی و قاریان قرآن انجام شده این مراسم به مدت ۳۰ روز در مساجد شهر فرسفج و روستاهای تابعه برگزار می ‌شود.

مسئول کانون فرهنگی و تبلیغی شهر فرسفج افزود: از آنجایی که مردم فرسفج علاقه خاصی به اهل بیت(ع) و قرآن دارند، حضور باشکوهی در این برنامه خواهند داشت و فعالان قرآنی را با حضور خود تشویق خواهند کرد.

وی بیان داشت: در روستاهای این شهر نیز مراسم جزء خوانی قرآن کریم، آداب تلاوت قرآن برای کودکان و مراسم مذهبی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رضیئی در ادامه گفت: همچنین همزمان با ماه رمضان طرح "قرآن با رمضان" در ۴۰ مسجد و هیئت مذهبی بخش قلقل رود تویسرکان در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: تلاوت کلام نور، شبی در محضر قرآن کریم و انس و الفت با کتاب خدا در ماه رمضان مورد تاکید انبیاء الهی است.

حجت الاسلام رضیئی با اشاره به برگزاری طرح قرآن با رمضان در ۴۰ مسجد و هیئت مذهبی شهر فرسفج و روستاهای تابعه سه دهستان بخش قلقلرود، ابراز داشت: در روایات اسلامی نقل شده قرائت یک آیه از قرآن در ماه رمضان برابر یک ختم این کتاب بزرگ است.

وی اذعان داشت: از ابتدای ماه رمضان طرح با قرآن در این ماه به شکل ترتیل خوانی هر روز یک جزء در مساجد بخش قلقل رود در حال اجرا است.