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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

حاج نایبی خبر داد:

نمایشگاه طرح ضیافت در زنجان برگزار می شود

نمایشگاه طرح ضیافت در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق اصناف استان زنجان از برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت در استان زنجان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 12 الی 18 تیرماه در نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان برگزار می‌شود.

 رحیم حاج نایبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه طرح ضیافت در نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان برگزار می‌شود و به تبع این نمایشگاه در شهرستانها هم برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه  قند، شکر، گوشت قرمز و سفید، مواد لبنی، خرما، شیرینی‌جات، حبوبات، مواد پروتئینی و مواد غذایی با 15 درصد تخفیف زیر قیمت بازار  عرضه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان تامین مایحتاج اولیه مردم را از اهداف برگزاری نمایشگاه عنوان کرد.

حاج نایبی تعداد غرفه‌های نمایشگاه طرح ضیافت زنجان را 40 غرفه اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه در فضای هزار مترمربع برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: در راستای راحتی مردم  تشدید نظارت و بازرسی از بازار در دستور کار است و در این راستا با واحدهایی که تخلف کنند برخورد جدی صورت می گیرد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان به مردم توصیه کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف از واحدهای صنفی با سامانه 124 تماس حاصل کنند.

حاج نایبی تصریح کرد: اصناف باید قانونمند بوده و رعایت انصاف را داشته باشند و در این میان اصناف استان زنجان از اصناف متدین و مومن هستند و همیشه نسبت به مردم رعایت انصاف را داشته اند و باید این امر روز به روز تقویت شود.

 

کد مطلب 2323780

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