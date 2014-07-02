شگرد جدید کلاهبرداران مالیاتی/ اخاذی تحت پوشش مامور مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين اطلاعيه آمده است: برخي افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناويني چون مامور مالياتي، مشاور واسطه حل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان و مراجعين سازمان امور مالياتي، با ادعاي تسهيل در پرداخت ها و انجام امور مالياتي و همچنين اخذ تخفيف هاي گوناگون و بخشودگي جرايم مالياتي و ... اقدام به ارايه شماره حساب شخصي به منظور واريز ماليات متعلقه کرده‌اند که اين امر در موارد متعددي زمينه کلاهبرداري و موجب ضرر و زيان موديان را فراهم کرده است.

از اين رو به اطلاع کليه موديان مي‌رساند تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانوني قابل تعيين است و هرگونه پرداخت به صورت نقدي، ارائه چک حامل و يا واريز مبلغ ماليات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامي پرداخت هاي مالياتي صرفا باید از طريق واريز به حساب هاي مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي در نزد خزانه داري کل کشور صورت گيرد.

در ادامه اين اطلاعيه از کليه موديان خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران و اخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با اين افراد، مراتب را از طريق شماره هاي دفتر مرکز حراست سازمان 39903757 ، ستاد خبري 54-39903753 ، حراست اداره کل امور مالياتي غرب تهران 66032849 ، حراست اداره کل امور مالياتي جنوب تهران 55431253 ، حراست اداره کل امور مالياتي شرق تهران 77454995 ، حراست اداره کل امور مالياتي شمال تهران 22922308 ، حراست اداره کل امور مالياتي مرکز تهران 88828732 ، حراست امور مالياتي شهر تهران 22269147 ، حراست امور مالياتي استان تهران 88776933 ، حراست اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ 6-88573793 ، حراست ارزش افزوده شهر تهران 66939376 و حراست معاونت ارزش افزوده 88806340 منعکس نموده و يا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالياتي مراجعه نمايند تا زمينه برخورد قانوني با متخلفين فراهم شود.