وقف باعث رونق اقتصادی و فرهنگی نهاوند می شود/ ثبت 80 موقوفه در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا خزایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران وقف را یکی از سنتهای بسیار پسندیده اسلامی و انسانی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، عنوان کرد و گفت: باید فرهنگ و ارزش وقف را به طور کامل شناخت زیرا گسترش و ترویج این فرهنگ آثار اجتماعی بسیار مطلوبی به همراه دارد.

حجت الاسلام خزایی گفت: محرومیت‌زدایی، توسعه جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی از برکات وقف است اما با توجه به اینکه نیات موقوفات ایجاد شده، بیشتر در رابطه با محافل عزاداری برای امام حسین(ع) و نیز ایتام، در راه‌ماندگان، نیازمندان و فقرا است می‌توان در این زمینه توجه بیشتری را معطوف کرد.

وی افزود: به دنبال انجام هر عمل وقف، آثار اجتماعی بسیار گرانقدری نصیب جامعه می شود چراکه وقف عمل خیرخواهانه و انسان دوستانه ای است و در نتیجه از خودگذشتگی انسان و دیگرخواهی او ایجاد می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند عنوان کرد: شهرستان نهاوند در حال حاضر دارای 80 موقوفه و 400 رقبه است که واقفان موقوفات را با نیاتی چون روضه خوانی و آموزشی، کمک هزینه جهیزیه، مسکن، اشتغال جوانان و مراکز خدماتی و بهداشتی و دیگر نیازهای ضروری مردم وقف کرده اند.

حجت الاسلام احمدرضا خزایی بیان داشت: تبیین جایگاه وقف و فرهنگ‌سازی در این زمینه امری بسیار مهم و با ارزش است که در راه ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی بسیار موثر خواهد بود.

حجت الاسلام خزایی ادامه داد: ترغیب مردم خیر و نیکوکار به ایجاد وقف‌های جدید همسو با نیازمندی‌های روز جامعه و نیز ایجاد وقف مشارکتی مهمترین برنامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند در سال جاری است.

وی در پایان از پیشنهاد و درخواست اداره اوقاف این شهرستان برای ایجاد یک شعبه تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده‌های موقوفات خبر داد و افزود: این پیشنهاد در جلسه با رئیس دادگستری شهرستان نهاوند مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.