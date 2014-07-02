به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زندپور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مستمر و با فواصل زمانی مشخص یکی از اقدامات مهم سازمان در حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی است.

وی اضافه کرد: رانندگان تاکسی در این کارگاه‌های آموزشی با مباحث متنوعی که برای آنان کاربردی نیز است، آشنا می‌شوند به همین دلیل تاکنون استقبال خوبی از سوی رانندگان تاکسی برای حضور در این کارگاه‌های آموزشی صورت گرفته است.

کارشناس آموزش سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین با اشاره به موضوع سومین کارگاه آموزشی ویژه رانندگان تاکسی ادامه داد: باتوجه به این‌که در این دوره آموزشی محوریت آموزش‌ها حول مبحث امنیت است با استفاده از کارشناسان حوزه امنیت مسائل مربوط به این بخش به رانندگان تاکسی آموزش داده می‌شود.

زندپور عنوان کرد: رانندگان تاکسی در این دوره آموزشی می‌آموزند که در انتظار اطلاعات مربوط به حیطه شغلی خود دقت لازم را داشته و از در اختیار قراردادن این اطلاعات به افراد ناشناس خودداری کنند.

وی تصریح کرد: همچنین راهکاری افزایش امنیت خودرو به آنان آموزش داده می‌شود تا رانندگان تاکسی با آموختن این راهکار و بکارگیری آن‌ها از سرقت خودروی خود جلوگیری کنند.

کارشناس آموزش سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: کارشناسان و مسئولان سازمان نیز در این دوره آموزشی مسائل مربوط به آئین‌نامه‌ها و ضوابط سازمان تاکسیرانی را برای رانندگان بازگو می‌کنند.

زندپور اظهار کرد: آشنایی بیشتر رانندگان تاکسی با آئین‌نامه‌ها و ضوابط سازمان تاکسیرانی موجب می‌شود از یک سو بتوانند با کارشناسان و بازرسان سازمان بهتر همکاری کرده و از سوی دیگر تعامل بیشتر وعمیق‌تری با شهروندان برقرار کنند.

وی با اشاره به این‌که آموزش مهارت‌های شغلی نیز در سومین دوره کارگاه‌های آموزشی رانندگان تاکسی پیگیری می‌شود، بیان کرد: باتوجه به این‌که برگزاری این دوره آموزشی با ماه مبارک رمضان تقارن پیداکرده است، سعی شده از سخنرانان مذهبی نیز برای سخنرانی در خصوص فضیلت‌ها وبرکات این ماه مبارک استفاده شود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: به دنبال کاربردی کردن بیشتر این دوره‌های آموزشی هستیم تا رانندگان خودشان به مباحث مطرح شده ورود پیدا کرده و اظهارنظر کنند.

زندپور با بیان این‌که یکی از تخلفات رانندگان تاکسی در ماه مبارک رمضان روزه‌خواری است، عنوان کرد: از رانندگان تاکسی تحت نظارت این سازمان تقاضا می‌شود اگر بنا به دلایلی قادر به روزه گرفتن نیستند از روزه‌خواری در ملاء عام خودداری کنند.

وی تصریح کرد: از شهروندان قزوینی نیز درخواست می‌شود باتوجه به این‌که روزه‌خواری در این ماه یکی از تخلفات رانندگان تاکسی به شمار می‌رود، در صورت مشاهده این تخلف با برقراری ارتباط با شماره 33848 داخلی 119 و120 و یا شماره پیامک30007133 تخلف صورت گرفته را به سازمان گزارش دهند.