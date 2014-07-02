به گزارش خبرنگار مهر، ميزگرد تخصصي با عنوان " توليد سوخت‏هاي زيستي" با هدف بررسي دستاوردها، الزامات و چشم‏ انداز اين طرح ملي با حضور سازمان‏ها و شركت‏هاي مرتبط با توليد اين محصول از قبيل مديريت پژوهش و فناوري پالايش و پخش، پژوهشگاه مواد و انرژي، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، ايپكو، بهينه سازي مصرف سوخت ، ستاد توسعه انرژي هاي تجديد پذير و پژوهشكده كشاورزي هسته اي، در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

سوخت‏هاي گياهي جايگزين کاملي براي سوخت‏هاي فسيلي

امير ناصر احمدي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به نفت خيز بودن ايران و تمركز اصلي همگان بر روي سوخت‏هاي فسيلي گفت: سوخت‏هاي زيستي به واسطه اينكه از روغن‏هاي خوراكي توليد مي‏ شوند گران هستند از اين رو بايد به فكر جايگزيني آنها با دانه‏ هاي غير خوراكي باشيم.

وی با تاكيد بر ضرورت توليد سوخت‏هاي گياهي در كشور و با بيان اينكه اجرايي شدن طرح توليد سوخت گياهي نيازمند كمك دولت‏، اختصاص يارانه و همياري و همفكري همه جانبه است گفت: پيش بيني شده در آينده‏اي نه چندان دور تا حدود سه دهه آتي سوخت‏هاي گياهي به جايگزين كاملي براي سوخت‏هاي فسيلي تبديل شوند.

تهيه 500 ليتر بيوديزل خام در پژوهشگاه صنعت نفت

خداداد نظري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به مزاياي سوخت گياهي و الزامات جامعه جهاني اظهار داشت: بيوسوخت از منابع تجديد پذير انرژي به شمار مي‏ آيد كه زيست سازگار و غيرسمي بوده و ميزان آلودگي ناشي از استفاده آن پايين است.

وي در ادامه پروژه‏ هاي انجام شده در حوزه سوخت سبز و تجديد پذير در پژوهشگاه صنعت نفت به تهيه 500 ليتر بيوديزل خام، تهيه بنزين از منابع تجديد پذير در مقياس 5 كيلوگرم و توسعه و تكميل تكنولوژي توليد سوخت زيستي در مقياس پايلوت به روش‏هاي پيوسته و غير پيوسته اشاره کرد.

فقدان زيرساخت هاي حقوقي براي ملزم كردن دستگاه هاي مرتبط به همكاري

برات قباديان، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس نیز با اشاره به اينكه دانشگاهيان و فرهيختگان اين حوزه بايد رويكردي نقادانه داشته باشند گفت: برغم اينكه در سال‏هاي اخير پيشرفت‏هاي چشم‏گيري در زمينه بيوگاز، بيوديزل و بيو‏اتانول به عنوان جايگزين سوخت‏هاي فسيلي آلاينده انجام شده اما در حوزه اجرا، تجاري‏ سازي و اقتصاد پيشرفت چنداني نداشته‏ ايم.

وي افزود: فقدان زيرساخت‏هاي حقوقي براي ملزم كردن دستگاه‏هاي مرتبط و مسئول به همكاري در اين حوزه از مهم‏ترين مواردي است كه قانون گذار بايد آن را مورد توجه ويژه قرار دهد. باوجود اينكه در بسياري از زمينه‏ها تحقيقات به سطح پايلوت رسيده است اما مراكز تحقيقاتي و پژوهشي به لحاظ محدوديت‏هاي قانوني نمي‏توانند پا را فراتر بگذارند.

عدم يكپارچگي نهاد‏هاي فعال در زمينه توليد سوخت گياهي

جواد نصيري، نماينده ستاد توسعه انرژي‏هاي تجديد پذير و سانا در اين جلسه عدم يكپارچگي نهاد‏هاي فعال در زمينه توليد سوخت گياهي را از مهم‏ترين موانع اين حوزه برشمرد و گفت: در همين راستا تلاش شد با ايجاد كنسرسيومي تمامي فعالان اين حوزه بتوانند به تشريك مساعي و هم ‏افزايي بپردازند كه متاسفانه به جز پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه تربيت مدرس عضو ديگري علاقه ‏مند به همكاي در اين كنسرسيوم نشد.

وی افزود: قدرت ارتقاء دانش فني به دليل عدم اختصاص بودجه و بي‏ برنامگي سكون يافته و به دليل نبود استراتژي، نقشه راه و متولي فرادستگاهي در اين حوزه دستگاه‏ها نمي توانند در يك چارچوب مشخص و واحد به فعاليت‏هاي خود ادامه دهند.

استفاده از ریزجلبکها در تولید بیودیزل

محمد طاهر حلاجيان، رئيس پژوهشكده كشاورزي هسته‏ اي نیز در اين ميزگرد با اشاره به جنبه اقتصادي توليد بيوديزل گفت: با توجه به وجود منابع غني در كشور همانند ريز جلبك‏ها كه عملكرد آنها بسيار بالاتر از روغن‏هاي گياهي است و توليد زنجيره ‏هاي سبك توسط آنها مي‏ توان از تاثيرات مثبت آنها در توليد بيوديزل و افزايش خلوص آن بهره برد.

هاشم كنشلو، نماينده موسسه تحقيقات جنگل‏ها و مراتع نیز با بیان اينكه استفاده از بيوديزل از سال 1387 در اين موسسه كليد خورد گفت: نبايد در توليد بيوديزل فعاليت‏هاي خود را به يك گونه خاص گياهي معطوف كنيم بلكه با استفاده از مزيت‏هاي سرزميني بتوانيم گياهاني را شناسايي كنيم كه در اقليم كشورمان رشد و شكوفايي بسيار بهتري دارند و مي‏ توانند به عنوان پايه براي توليد اين سوخت مورد استفاده قرار گيرند.

تشکیل اتاق فکر برای تولید بیودیزل

بهنام راسخ، عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت از مهم‏ترين عوامل پيشرفت در اين حوزه را ايجاد اتاق فكر براي تصميم‏سازي بهتر قانون‏گذاران برشمرد و گفت: در همين راستا ستاد توسعه زيست فناوري همراه با ستاد انرژي‏هاي نو كارگروهي به نام نفت و انرژي تشكيل داده كه اميد است با اين هم ‏افزايي‏ها گامي موثر و عملي در راستاي توليد بيوديزل برداشته شود.

عليرضا اصلاني، معاون طرح و برنامه شركت ايپكو با اشاره به اينكه وجود بيشتر از 5 درصد سوخت بايوديزل باعث سايش و خوردگي موتور مي شود گفت: نكته‏ اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه استفاده بيش از 20 درصد از تركيب بايو ديزل در سوخت نيازمند تغييرات اساسي در طراحي موتور است كه اين امر مستلزم تامين اين سوخت از سوي وزارت نفت است.

ناهيد اعتماد، از متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه سوخت هاي گياهي با تاكيد بر اينكه امروزه بايد از دستورالعمل هاي و تكنولوژي هاي مرسوم دنيا در تدوين نقشه راه استفاده شود گفت: بايد با بررسي جامع بر روي روش هاي متداول جهاني توجيه پذير بودن زيست توده به لحاظ اقتصادي را ارزيابي كرد.

اميد جلالي، نماينده شركت بهينه سازي مصرف سوخت نیز با بيان اينكه در قانون بودجه، بندي وجود دارد كه به موجب آن شركت نفت مي تواند از سرمايه گذاران در توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير حمايت كند گفت: بهينه سازي در اين زمينه فعاليت هايي انجام داده كه سرمايه گذاران علاقه مند به انرژي هاي تجديد پذير مي توانند با مراجعه به سايت اين شركت شرايط را براي سرمايه گذاري هاي آتي جويا شوند.

ورود 5 درصد سوخت بيو ديزل در سبد حمايتي كشور

آرمان شفيعي، نماينده مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش و پخش با تاكيد بر تعريف پروژه‏اي مشتمل بر كارهاي انجام شده تاكنون در زمينه بايوفيول گفت: در اين پروژه بايد تمامي فعاليت‏ها جمع ‏بندي شده و در تدوين نقشه راه مورد استفاده قرار گيرد و استفاده 5 درصدي از اين سوخت نياز به هيچ تغييري در موتور خودروها نيست و اين مديريت حمايت خود را از توليد سوخت گياهي اعلام مي كند. ضمن آنكه استفاده فراگير از اين سوخت نيازمند تصميم هاي كلان براي تامين ما به التفاوت هزينه گازوئيل با بيو سوخت در قالب يارانه سوختي است.

بهروز دشتي، نماينده سازمان و ستاد انرژي‏هاي نو با اشاره به اجرا شدن پروژه‏ هاي متفاوت در چند سال اخير در زمينه بايو فيول گفت: بهتر است قبل از آغاز پروژه‏ هاي جديد مسير‏هاي طي شده گذشته آسيب شناسي شوند تا از تكرار اشتباهات و دوباره كاري جلوگيري شده و به اهداف اصلي خود با توان بيشتر دست يابيم.

مشكلات پرورش گياه جاتروفا

محمد پازوكي، نماينده پژوهشگاه مواد و انرژي با اشاره به مشكلات پرورش گياه جاتروفا گفت: تحقيقات و تجارت در زمينه ريز‏جلبك‏ها به صورت نمايي در حال رشد است و توسعه دهندگان فناوري مي‏ توانند از مزيت‏هاي اين گياه بهره‏ مند شوند كه جمع آوري ريز جلبك و استخراج روغن از الزامات آن است.

يافتن حلقه مفقوده در توليد بايو فيول

مرضيه شكر ريز، عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت در خاتمه مشخص شدن متوليان اصلي اين حوزه را از مهم‏ترين اهداف اين ميزگرد برشمرد و گفت: اميد است برگزاري چنين ميزگردهايي راهي به سوي يافتن حلقه مفقوده در توليد تجاري بايو فيول در سال‏هاي آتي باشد؛ چرا‏كه علي‏رغم وجود منابع مختلف به علت فقدان نهاد متولي و پاسخگو، تحقيقات، تلاش‏هاي علمي و پژوهشي متخصصان اين حوزه به جايي نخواهد رسيد.