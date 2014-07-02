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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شنبه تشکیل می‌شود

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شنبه تشکیل می‌شود

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شنبه هفته آینده در محل این کمیته تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد رویدادهای آسیایی، ساحلی و المپیک پیش رو بحت و تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در تیرماه است. قرار است آنها در نشست روز شنبه موضوعات مرتبط با المپیک نانجینگ و بازی‌های ساحلی را مورد بررسی قرار بدهند ضمن اینکه احتمالا ادامه بررسی رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در نشست شنبه است.

همچنین گفته می‌شود که در این جلسه بودجه فدراسیون‌ها و اینکه هر فدراسیون چقدر از اعتبارات کمیته ملی المپیک سهم خواهد داشت نیز دیگر موضوعی است که گفته می‌شود روز شنبه در مورد آن تصمیم گیری نهایی اتخاذ می‌شود.

آخرین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک 23 خردادماه برگزار شد. در آن جلسه کاری و مالی کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی با حضور محمود خسروی‌وفا مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی و میزان تخصیص بودجه به فدراسیون‌های ورزش و چگونگی لباس کاروان ایران در بازی‌های آسیایی نیز از دیگر محورهای مورد بحث در نشست 23 خردادماه بود.

کد مطلب 2323801

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