پاسگاه ايست و بازرسي برای كنترل كالاي قاچاق در ورودي خرم آباد ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور صبح چهارشنبه در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين شهرستان به تبيين وظايف این كميسيون پرداخت و اظهار داشت: همه دستگاههاي عضو اين كميسيون مي بايست با حداكثر توان خود در راستاي جلوگيري از وقوع اين پديده شوم اقدام کنند.

خجسته پور آموزش و فرهنگ سازي برای معرفی مضرات قاچاق كالا به عموم مردم را ضروري دانست و از رسانه هاي بومي به ويژه صدا و سيما خواست تا در اين زمينه اقدامات بيشتري انجام دهند.

فرماندار خرم آباد در بخش ديگری از سخنان خود خواستار تسريع در برخورد با متخلفين و فعالان عرصه قاچاق كالا شد و بیان داشت: براي به ثمر رساندن زحمات مجموعه دستگاههاي اجرايي و كاشف در حوزه قاچاق كالا ضروريست كه دستگاه قضايي تسريع در رسيدگي به پرونده هاي اين حوزه را در دستور كار خود قرار دهند.

در ادامه اين جلسه با توجه به فصل برداشت محصولات كشاورزي در حوزه شهرستان بحث جلوگيري از خروج گندم از حوزه شهرستان در دستور كار جلسه قرار گرفت كه پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد؛ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان با ابلاغ به رانندگان و فعالان اين عرصه آنان را نسبت به اين موضوع آگاه کرده و پليس راه نيز همكاري لازم را در اين خصوص داشته باشد.

فرماندار خرم آباد در اين جلسه همچنین عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن شهر خرم آباد در مسير ترانزيتي جنوب - شمال كشور و حجم قابل توجه جابجایی كالا از اين مسير، ايجاد پاسگاه ايست و بازرسي برای كنترل كالاي قاچاق در مسير ورودي جنوب شهر خرم آباد ضروری است.

كنترل و نظارت بيشتر بر حوزه دارو و مكملهاي دارويي نيز از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود كه فرماندار شهرستان خرم آباد از مسئولين دانشگاه علوم پزشكي خواست تا ضمن نظارت و كنترل بيشتر بر اين حوزه با متخلفين برخورد جدي کرده و با همكاري نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نسبت به پلمب مراكز عرضه بدون مجوز مكملهاي دارويي وغذايي اقدام کنند.