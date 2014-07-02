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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

اصغر حصیری:

فعالیت ۴۸۰ مشاور مذهبی در مدارس استان بوشهر

فعالیت ۴۸۰ مشاور مذهبی در مدارس استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر: امسال در سطح مدارس استان بوشهر 480 مشاور مذهبی در راستای تقویت بنیه دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری صبح چهارشنبه در نشست همیاران پرورشی استان بوشهر اظهار داشت: تعامل و ارتباط آموزش و پرورش استان بوشهر با حوزه علمیه بسیار مناسب است و قطعا این همکاری برکات بسیار فراوانی در مسیر رشد فرهنگی مدارس به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در صورت اینکه کارگروه تخصصی تبلیغ و تربیتی تشکیل شود قطعا گام موثری در رشد و تقویت فرهنگ دینی دانش‌آموزان برداشته خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: آموزش و پرورش از مشارکت با حوزه‌های علمیه در ایجاد مدارس دینی در استان استقبال می‌کند و حاضر به همکاری همه جانبه با این نهاد هستیم.

حصیری خاطرنشان کرد: اخیرا در استان بوشهر طرح مشاورین مذهبی تحت عنوان همیاران پرورشی‌ در راستای تقویت بنیه دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان تشکیل شده که هم اکنون ۴۸۰ مدرسه از مشاوران مذهبی برخوردار هستند.

کد مطلب 2323827

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