فعالیت ۴۸۰ مشاور مذهبی در مدارس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری صبح چهارشنبه در نشست همیاران پرورشی استان بوشهر اظهار داشت: تعامل و ارتباط آموزش و پرورش استان بوشهر با حوزه علمیه بسیار مناسب است و قطعا این همکاری برکات بسیار فراوانی در مسیر رشد فرهنگی مدارس به همراه خواهد داشت.



وی افزود: در صورت اینکه کارگروه تخصصی تبلیغ و تربیتی تشکیل شود قطعا گام موثری در رشد و تقویت فرهنگ دینی دانش‌آموزان برداشته خواهد شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: آموزش و پرورش از مشارکت با حوزه‌های علمیه در ایجاد مدارس دینی در استان استقبال می‌کند و حاضر به همکاری همه جانبه با این نهاد هستیم.



حصیری خاطرنشان کرد: اخیرا در استان بوشهر طرح مشاورین مذهبی تحت عنوان همیاران پرورشی‌ در راستای تقویت بنیه دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان تشکیل شده که هم اکنون ۴۸۰ مدرسه از مشاوران مذهبی برخوردار هستند.