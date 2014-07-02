سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محدودیت ترافیکی اعلام شده برای موتور سیکلت ها تا ساعت 24 روز جمعه 13 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه تا ساعت یک بامداد روز شنبه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت 17:30 دقیقه روز جمعه 13 تیر ماه تا ساعت یک بامداد روز شنبه از 15 کیلومتری مرزن آباد به سمت کرج مسیر یکطرفه خواهد بود.
اکبری در پایان گفت: تردد تریلرها همچنان در محورکرج – چالوس ممنوع است.
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