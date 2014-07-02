صادق عوض زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار كرد: يكي از كارهايي كه در ماه مبارك رمضان براي اين سازمان در اولويت قرار دارد تهيه و تأمين قرآن، مفاتيح و رحل براي جامعه نيازمند با تخفيف 50 درصد است. در راستای توزیع قرآن، مفاتیح و رحل تاكنون تعداد يك هزار از هر محصول را آماده كرده ايم و عامه مردم، مراكز فرهنگي و قرآني مي توانند با مراجعه به فروشگاه اين سازمان اين محصولات را با تخفيف 50 درصدي تهيه كنند.



وي در ارتباط با برنامه هاي اجرايي اين سازمان در ماه مبارك رمضان، گفت: طرح نورالساطع در اين ماه مبارك اجرا مي شود. در اين طرح كتاب هاي تفسير آيات قرآن را در اختيار مبلغين قرار مي دهيم كه البته تمامي قرآن تفسير نشده است بلكه از هر صفحه يك يا دو آيه تفسير شده است که مضامين اولويت دار در بعد اخلاق و رفتار اسلامي، شيوه زندگي از منظر قرآني و مورد نياز جامعه را مورد تمركز و انتخاب براي تفسير قرار داده ايم.



سرپرست فرهنگي، پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي خوزستان تصريح كرد: در اين طرح (نورالساطع) بالغ بر يك هزار جلسه تفسير در سراسر استان برگزار مي شود. در ماه مبارك رمضان دو هزار و 133 مبلغ و مبلغه عمومي كار تبليغ و اطلاع رساني عمومي را در سطح استان بر عهده دارند که برخي از مبلغين از استانهای اصفهان، قم و تهران دعوت شده که به مدت 63 هزار و 930 نفر روز کار تبليغ را انجام می دهند.



عوض زاده خاطرنشان كرد: تعداد 404 نفر از اين مبلغين غير مقيم هستند كه با برنامه ريزي قبلي در مناطق مورد نياز به خصوص مناطق كمتر توسعه يافته فرهنگي حضور پيدا مي كنند و تعداد يك هزار و 682 نفر اين مبلغين بومي و مقيم استان هستند. از كل اين تعداد مبلغين 45 نفر روحاني مبلغ تخصصي هستند و به صورت تخصصي در ارتباط با مسائل جامعه از جمله اخلاق اسلامي، خانواده، مواد مخدر و موارد مربوط به طلاق آموزش مي دهند.



وي عنوان كرد: مراسم جمع خواني جزء قرآن كريم در هر شهرستان در حال برگزاری است و هر روز به صورت زنده از صدا و سيماي استان پخش خواهد شد. اين مراسم كاری مشترك از صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي است و تا روز 23 رمضان پخش زنده شهرستان ها ادامه خواهد داشت. تعداد يك هزار قرآن و يك هزار رحل نیز توسط اين سازمان تهيه و اهداء شده تا در اختيار اجراي این طرح قرار بگيرد.



سرپرست فرهنگي، پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي خوزستان ادامه داد:‌ در طرح جمع خواني قرآن براي هر شهرستان سه قاري و براي اهواز 15 قاري انتخاب شده است. مجموعاً 100 قاري برجسته استان با تأييد دارالقرآن كريم اين سازمان و شوراي قرآن براي اجراي طرح انتخاب شده اند. طرح محافل انس با قرآن و برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت دو هزار و 500 نفر از كاركنان دولت با رويكرد ديني، آموزش قرآن و مسائل فرهنگي را نيز در اين ماه داريم.



عوض زاده اذعان كرد: جلسات توجيهي و حمايت از مؤسسات قرآني نيز در اين ماه اجرا می شود. دو بخش مهم به عنوان ستون هاي اجرايي فعاليت هاي قرآني داريم كه زير نظر مجموعه دارالقرآن كريم برگزار می شود. يكي از اين مجموعه ها مؤسسات قرآني و ديگري خانه هاي قرآني است. براي انجام فعاليت هاي بهتر و بيشتر اين مجموعه ها در خصوص برگزاري محافل و مجالس آموزش قرآن (روخواني و روانخواني) در ماه مبارك رمضان حمايت هاي مالي و معنوي صورت گرفته است.



وي بيان كرد: برگزاري محافل و مجالس آموزش قرآن در هيئت هاي مذهبي هم انجام مي شود که تعداد مؤسسات، خانه هاي قرآني و هيئت هايي كه قرار است در ماه مبارك رمضان به آموزش قرآن كمك كنند بالغ بر 400 واحد است.



